Zeuthen

Coronabedingt ist die Arbeit im Schulgarten im Forstweg 30 in Zeuthen in diesem Jahr etwas kurz gekommen. Allerdings wachsen da inzwischen um die Gemüsebeete herum Bäume. Gepflanzt hat sie Jonas Reif im November. Am Lehrstuhl für Pflanzenverwendung und Vegetationskonzepte der Fachhochschule Erfurt, wo Jonas Reif eine Professur hat, finden derzeit Versuche und Langzeitbeobachtungen zu Baumpflanzungen statt. Der Versuch läuft in Erfurt und Zeuthen parallel. Versuchsbaumarten sind die Winter-Linde und der Schnurbaum. Dabei soll unter anderem gezeigt werden, ob durch den Einsatz von wasserspeichernden Bodenhilfsstoffen, die mit der vorhandenen Erde vermischt werden, der Anwuchs-Erfolg gesteigert werden kann.

Der Klimawandel hat in den vergangenen Jahren die Bedeutung von Stadtgrün weiter erhöht. Die Pflanzen müssen selbst an die veränderten Bedingungen anpassungsfähig sein beziehungsweise angepasst werden.

Einige Arten sind anfälliger für Krankheiten

Die Straßenbäume in Zeuthen sind zu etwa 50 Prozent Linden. Sie sind durchaus Klimawandel-tauglich. „Dennoch macht es Sinn, zukünftig verstärkt andere Arten zu pflanzen“, sagt Jonas Reif. Die Linde ist in der Pflege aufwendig. Monokulturen sind anfälliger für Krankheiten. Zudem komme, dass bestimmte in Zeuthen vertretene Baumarten kaum noch eine Zukunft haben, da sie die Klimaerwärmung nicht ausreichend verkraften – wie der Bergahorn, die Hänge-Birke oder die Eberesche. „Sie müssen mittelfristig ersetzt werden“, so Reif. Neue Bäume könnten unter anderem sein: Korkamurbaum, Zelkove, Rot-Ahorn, Elsbeere, Lederhülsenbaum und Persisches Eisenholz.

Pflanzung steht weiter unter Beobachtung

Im Schulgarten werden die Bäume noch ein bis drei Jahre herangezogen. Dann sollen sie in Abstimmung mit der Gemeinde in den Straßen gepflanzt werden. „Ich freue mich über das Engagement eines Zeutheners, ein Projekt, bei dem zu Straßenbäumen geforscht wird, über Ländergrenzen hinweg zu betreuen und, dass die Erkenntnisse auch für Zeuthen relevant sind“, sagt Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos).

Von Gerlinde Irmscher