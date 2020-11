Zeuthen

„Jedes Kind sollte die Bildung bekommen, die es braucht“, sagt Carola Hamprecht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas und anderen Eltern gründete sie im vergangenen Jahr den Verein Waldorfschule Zeuthen und der es sich zum Ziel setzt, für ein weiteres Bildungsangebot in der Gemeinde zu sorgen. Statt auf Frontalunterricht, setzten sie auf eine ganzheitliche und individuelle Förderung der Kinder und konnten damit bei vielen anderen Eltern das Interesse wecken.

So konnte der Verein bisher auch Eltern in den Nachbargemeinden Eichwalde und Schulzendorf für sich gewinnen. „Die Nachfrage ist wirklich groß“, erklärt Carola Hamprecht. Ein alternatives Bildungsangebot fehle aus ihrer Sicht schlichtweg in der Kommune. Der Verein möchte mit dem Schuljahr 2021/22 eine Freie Waldorfschule eröffnen. Ab dem kommenden Sommer sollen dann Erstklässler von einer erfahrenen Pädagogin unterrichtet werden, einer Gründungslehrerin. Denn mit der Eröffnung einer Waldorfschule wird in der Regel nur eine erste Klasse aufgemacht. „Gründungsklassen fangen oft sehr klein an“, erklärt Hamprecht. Eine Klasse mit zwei bis fünf Schülern sei demnach nicht ungewöhnlich. „Wir möchten aber in Zukunft alle Klassenstufen abdecken können.“ Mit jedem Jahr komme dann ein weiterer Jahrgang hinzu und somit eine weitere Klassenstufe, bis dann in 13 Jahren alle Klassenstufen abgedeckt werden. Der Verein nimmt bereits Anmeldungen für die Freie Waldorfschule an und die Rückmeldungen seien groß.

Entscheidung des Bildungsministeriums steht aus

Bereits im vergangenen Jahr stellen der Verein beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) einen Antrag, um den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Eine finale Entscheidung ist bisher noch nicht gefallen, jedoch erhielten die Eltern nun einen Zwischenbericht vom Ministerium, der für den Verein durchaus positiv ausfällt. „In den Vorabgesprächen war bereits zu merken, dass sie keine großen Baustellen in dem Antrag sehen“, so Hamprecht. Doch eine Anmerkung bereite ihr Sorge, die die vorgesehene Gründungslehrerin betrifft.

Demnach soll „dringlich überprüft werden“, ob die Lehrerin in Brandenburg eine Zulassung erhalten kann. Die Frau hat drei Staatsexamen, eine waldorfspezifische Zusatzausbildung und 16 Jahre Berufserfahrung an einer Waldorfschule, jedoch in Baden-Württemberg. Eine geplante Waldorfschule in Eberswalde habe im vergangenen Jahr vier Tage vor der geplanten Eröffnung vom Ministerium eine Absage erhalten. Um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen, sucht der Verein vorsorglich nach einer Lehrkraft mit waldorfspezifischer Ausbildung und bereits bestehender Zulassung in Brandenburg.

„Wenn es noch Fachlehrer gibt, die das Gründungskollegium mit uns formen wollen, freuen wir uns auf Bewerbungen“, so Hamprecht.

Pavillons statt eines Gebäudes geplant

Ein anderes Problem konnte der Verein bereits lösen. So war die Suche für die Eltern nach einem passenden Gebäude nicht einfach. Das ehemalige Schulzendorfer Rathaus in der Otto-Krien-Straße hatte das Interesse der Mitglieder geweckt, doch der Sozialausschuss sprach sich gegen die Nutzung der Immobilie aus. Ein Bauträger, der auf Schulbauten spezialisiert ist, ist nun die Lösung. „Statt eines Gebäudes werden Pavillons aus Holz gebaut“, erklärt Hamprecht. Die lichtdurchfluteten Räume sollen dann auf ein Grundstück gestellt werden. Konkret konnte das bisher noch nicht ausfindig gemacht werden, aber Verhandlungen laufen bereits. Sollten dann später andere Räumlichkeiten für die Schüler gefunden werden, können die Pavillons schnell und rückstandslos wieder abgebaut werden.

