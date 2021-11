Zeuthen

Der Verein Waldorfschule Zeuthen freut sich darüber, einen neuen Meilenstein erreicht zu haben. Denn für das Grundstück in der Hoherlehmer Straße erhielt man nun die langersehnte Baugenehmigung für das Gebäude der Waldorfschule.

Denn bislang sind die Erstklässler der Gründungsklasse, wie der erste Klassenverband nach Inbetriebnahme in der Waldorfpädagogik heißt, in dem Gymnasium in Schönefeld untergebracht. In der Kürze der Zeit konnte kein eigenes Schulgebäude errichtet werden.

Grundstücke in Miersdorf gefunden

Nachdem der Verein zu Beginn des vergangenen Jahres auf der Suche nach einem Grundstück für die neue Schule war, freute man sich im Dezember darüber, dank der Unterstützung der Gemeinde eine freie Fläche in der Hoherlehmer Straße in Miersdorf gefunden zu haben.

Jedoch bietet diese nur Platz für eine Zwischenlösung, denn für ein Schulgebäude mit 13 Jahrgängen ist das Grundstück schlicht zu klein. „Für die nächsten vier Jahre wird das Grundstück sicher ausreichen“, sagt Vorstandsmitglied Carola Hamprecht.

Nun soll in der ersten Jahreshälfte 2022 die Schule entstehen, damit die Gründungsklasse spätestens zum kommenden Schuljahr nach Zeuthen ziehen kann. Dann wird eine neue erste Klasse in die Waldorfschule einkehren. Viele Anmeldungen dafür habe der Verein bereits erhalten, wie Hamprecht erzählt.

Anmeldeschluss für kommendes Schuljahr bis 31. Dezember

Der Verein freut sich über das Interesse an dem neuen Bildungsangebot. Da der Andrang so groß ist, haben Eltern für das Schuljahr 2022/23 noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres die Möglichkeit, sich anzumelden.

Nachdem die Genehmigung seitens des Bildungsministeriums lange Zeit unsicher war, scheint sich für den Verein Waldorfschule Zeuthen nun vieles zu fügen. Doch auch wenn der Bau des Schulgebäudes in Zeuthen bald beginnen kann, so ist noch immer ungewiss, wo es auf lange Sicht für die Schule hingehen wird.

Das „Bewegte Klassenzimmer“ der Waldorfschule in den Räumlichkeiten des Schönefelder Gymnasiums Quelle: Joice Saß

Denn die Suche nach einem geeigneten Grundstück für eine Langzeitlösung war bislang nicht erfolgreich. Und die Zeit drängt allmählich, da es mit dem Kauf allein nicht getan sein wird. So rechnet der Verein damit, dass es dann lange dauern wird, eine Baugenehmigung zu erhalten. Zudem werden auch die Bauarbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen.

Doch zum Bauen braucht es nach wie vor eine Fläche. Diese soll mindestens 7000 Quadratmeter groß und möglichst in Zeuthen gelegen sein. „Wir fühlen uns hier verbunden und bekommen große Unterstützung von der Gemeinde“, sagt Carola Hamprecht.

Gemeinde Zeuthen sucht auch nach geeignetem Schulgrundstück

Dennoch wisse man, dass geeignete Grundstücke im Ort rar gesät sind. Die Gemeinde selbst ist derzeit ebenfalls auf der Suche nach einer freien Fläche für eine zweite Grundschule.

Nachdem die Gemeindevertretung von Bürgerinnen und Bürgern für die Standortentscheidung in der Münchener Straße massiv kritisiert wurde, möchte man nun erneut Flächen überprüfen, um möglicherweise einen geeigneteren Standort zu finden. Doch bereits in der Vergangenheit machte Bürgermeister Sven Herzberger deutlich, dass es für die Grundschule keinen Standort mit idealen Voraussetzungen gibt.

Die Entwürfe für die Waldorfschule in Miersdorf. Quelle: bpr-manufactur

Für die Mitglieder des Vereins Waldorfschule Zeuthen ist dies bei der Suche nach einem Grundstück ebenfalls spürbar. Im vergangenen Jahr habe man sich neben freien Flächen bereits mehrere Bestandsgebäude angesehen, um die Schule eventuell darin unterzubringen, wie sich Carola Hamprecht erinnert.

„Aber die Kosten, um den Brandschutzanforderungen zu entsprechen, waren viel zu hoch“, so das Vorstandsmitglied. 1,3 Millionen Euro hätte man beispielsweise dafür zahlen müssen, um dort lediglich für die ersten drei Jahre unterrichten zu können. „Das muss schon in einem stemmbaren Kostenbereich bleiben.“

Daher bittet der Verein die Anwohner erneut dringend um Unterstützung bei der Suche nach einem Grundstück, auf dem sich die Waldorfschule dann künftig dauerhaft ansiedeln könnte. Wenn nicht in Zeuthen, zumindest in der Region Zeuthen-Eichwalde-Wildau-Schulzendorf. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar.“

Von Joice Saß