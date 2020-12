Zeuthen

Am Dienstagabend kam es zu dem von der Interessengesellschaft zum Erhalt der Zeuthener Heide langersehnte Treffen mit Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos). Ihm und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Jonas Reif (Grüne), wurden von den engagierten Anwohnern Karin Kaczmarek, Manuela Brehmer und Kathrin Emmrich die gesammelten Unterschriften überreicht, mit dem Ziel, den Beschluss der Gemeindevertreter vom 22. September zurückzunehmen. Denn für den geplanten Bau einer weiteren Grundschule an der Münchener Straße müsste ein Waldstück gefällt werden, doch die Bürgerinitiative möchte dies verhindern (MAZ berichtete).

Lesen Sie auch

„Wir bitten darum, dass die Petition den Gemeindevertretern vorgestellt wird mit dem Wunsch, den Beschluss noch einmal zu überdenken“, sagt Karin Kaczmarek bei der Übergabe des dicken Ordners. 824 gültige Unterschriften konnte die Initiative innerhalb von sieben Wochen sammeln, was sich durch die andauernde Corona-Pandemie als kein leichtes Unterfangen herausstellte. „Wir sind allen Unterstützern sehr dankbar für ihre Hilfe in dieser schwierigen Zeit“, so Kaczmarek. Nachdem die Zeuthener Waldretter, wie sich die Bürgerinitiative auch nennt, anfänglich noch von Tür zu Tür gegangen war, um ihr Anliegen zu schildern, wurden später Listen in vier Geschäften der Gemeinde ausgelegt, auf denen die Bürger unterschreiben konnten. Die Resonanz war deutlich größer als anfänglich erwartet und habe den Initiatoren gezeigt, dass für eine ausreichende Bürgerbeteiligung beim Entscheidungsprozess der Gemeinde nicht gesorgt wurde.

Anzeige

Geringe Bürgerbeteiligung bei Standortsuche

Eigentlich war eine Bürgerversammlung von der Gemeinde angedacht, um die Anwohner bei der Standortsuche für eine weitere Grundschule mit einzubeziehen. Doch diese fiel coronabedingt aus. Stattdessen sollte eine Sonderausgabe der Zeitschrift „ Zeuthen am See“ an alle Haushalte verteilt werden mit einem Zettel, auf dem die Anwohner eine Stellungnahme abgeben konnten, doch diese erreichte nicht alle Bürger. So gingen letztendlich lediglich 95 Stimmen bei der Gemeinde ein, von denen sich 89 Prozent gegen eine Waldrodung aussprachen und somit die Mehrheit den Zeuthener Winkel Süd favorisierte. Trotz der geringen Anteilnahme zogen die Gemeindevertreter das Grundstück in Betracht. Doch die Mehrheit stimmte am 22. September für einen Standort östlich der Bahntrasse und somit standen nur noch die Schiller- und die Münchener Straße zur Auswahl, zwei Grundstücke für die Bäume gefällt werden müssen.

Die Zeuthener Waldretter im Gespräch mit Bürgermeister Sven Herzberger und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Jonas Reif. Quelle: Joice Nkaigwa

„Optimal ist der Standort Münchener Straße nicht“, räumt Bürgermeister Sven Herzberger gegenüber den Bürgerinnen ein. „Die Entscheidung war letztendlich ein Kompromiss. Ideal wäre ein Grundstück, für das keine Bäume gefällt werden müssten, östlich der Bahnschienen.“ Doch das hätte man nicht gefunden. „Die Gemeindevertretung hat hart gerungen um die Entscheidung, doch man muss die demokratischen Spielregeln auch anerkennen“, so Jonas Reif. Dass die Bürgerbeteiligungen nicht optimal verlaufen ist, räumten er und Sven Herzberger ein, auch wenn man bei keinem Projekt bisher so viel Aufwand dafür betrieben hätte, wie bei dem der neuen Grundschule. „Das ist eine Erkenntnis aus diesem Prozess“, sagt der Vorsitzende der Gemeindevertretung. Man wolle sich überlegen, wie man zukünftig die Bürger besser beteiligen könne.

Missverständnis wurde geklärt

Durch das Treffen konnte zudem ein Missverständnis ausgeräumt werden. Ein in Zeuthen kursierender Flyer mit demselben Anliegen sorgte mit falschen Fakten für Unmut beim Bürgermeister. Die Bürgerinitiative distanzierte sich jedoch von dem Flyer. Bürgermeister Sven Herzberger zeigte sich dankbar für die eingereichten Unterschriften. „Bürgerliches Engagement macht letztendlich auch Bürgerzusammenhalt aus.“ Jonas Reif will nun zeitnah die Gemeindevertreter über die Petition informieren, damit über mögliche Entscheidungen gesprochen werden kann.

Die Zeuthnerinnen sind zufrieden mit dem Gespräch und hoffen, mit der Petition ein Umdenken bei der Gemeindevertretung zu bewirken. „Ich sehe es nur als Erfolg, wenn der Wald bleibt“, sagt Manuela Brehmer. „Aber diese Entscheidung müssen andere fällen.“ Sollten sich die Gemeindevertreter aufgrund der Petition gegen den bereits beschlossenen Standort in der Münchener Straße entscheiden, sei dies vor allem ein Signal an die Bürger, dass die Meinung der Anwohner ebenso zählt.

Von Joice Nkaigwa