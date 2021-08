Zeuthen

Zu den Ankerveranstaltungen des Kulturvereins Zeuthen gehört die „WasserKulturZeuthen“. Das Motorschiff „Olympia“ sticht normalerweise jedes Jahr mit viel Kultur an Bord in See. Im vergangenen Jahr aber musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr gibt es am Sonntag, dem 22. August, ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Literatur und Kunst auf dem Fontaneplatz in Zeuthen.

Musik mit Wacker & Friends und Literatur von Michael G. Fritz

„Wir brauchen für unsere Planung Vorlauf, und wir waren uns nicht sicher, wie sich die Pandemie entwickelt, deshalb haben wir uns für die sichere Variante entschieden,“, sagt Vereinsvorsitzende Annette Sticker. Sie betont, dass zwei Jahre ohne Wasserkultur undenkbar gewesen wären.

Die Besucher dürfen sich auf Jazz, Pop und Filmmusik vom Feinsten mit Wacker & Friends freuen. Den Literaturpart übernimmt Michael G. Fritz. Er liest aus seinem Buch „La vita e bella“. Es ist eine Sammlung von Miniaturen, die Venedig thematisieren. Gefördert wird die Lesung durch den Brandenburgischen Literaturrat aus Mitteln des Kulturministeriums.

Viele Künstler aus der Region bei der Wasserkultur Zeuthen

„Künstler aus der Region werden vor Ort an drei Holzkuben ihre kreativen Ideen zum Thema Wasser umsetzen. Live verfolgen können die Besucher dabei Karen Ascher, Frank Beutel, Horst König, Frank von Feilitzsch, Martin Prinzler und Ute Weckend“, sagt Anette Sticker.

Da am Sonntag auch der „Tag des offenen Ateliers“ stattfindet, haben Sabine Deubert, Susanne Thäsler-Wollenberg, Sabine Fiedler und Günter Böhme ihre Flächen bereits schon am Freitag gestaltet. Insgesamt werden zehn Arbeiten zum Thema Wasser zu sehen sein.

„Wir haben eine Zeltüberdachung für die Musiker und den Autor und stellen Stühle für die Besucher auf. Es wird auch Kaffee und Kuchen geben. Strom bekommen wir vom benachbarten Segelclub“, erzählt die Vereinsvorsitzende.

Die Veranstaltung geht um 14 Uhr los und wird circa 2,5 Stunden dauern. Die Organisatoren hoffen auf schönes Wetter, denn einen Plan B bei Regen gibt es nicht. „Die Leute sollten wetterfest sein; wenn es gießt, müssen wir die Veranstaltung absagen“, räumt die engagierte Frau ein, die zusammen mit dem Vorstandsteam des Vereins die Wasser-Kultur organisiert hat.

Karten zu 15 Euro gibt es im Bürgerhaus und im Reisebüro Steinhöfel in Zeuthen sowie in der Eichwalder Buchhandlung. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.

Von Heidrun Voigt