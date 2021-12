Zeuthen

Die Adventszeit hat bereits begonnen, doch auch in diesem Jahr verbringen viele die Wochen vor Weihnachten anders als üblich. Denn auch wenn die Corona-Zahlen in den letzten Tagen etwas gesunken sind, so hat die Pandemie das Land weiterhin im Griff.

So wird es auch in diesem Jahr in Brandenburg keine Weihnachtsmärkte geben, was sowohl bei Standbetreibern als auch bei Händlern für Frust sorgt. In Zeuthen hatten diese bereits vor zwei Jahren den Zimtsternmarkt ins Leben gerufen.

Die Idee: Lokale Händler kommen zusammen und bieten ihre Waren bei Musik und Punsch an. „Am Ende haben wir gemeinsam Weihnachtslieder ums Feuer gesungen“, erinnert sich Tanja Zeising. Sie ist die Inhaberin der Kreativwerkstatt Lønneberga in der Miersdorfer Chaussee in Zeuthen und steckt hinter dem Konzept des Zimtsternmarktes.

Nachdem man sich aufgrund der Lockdowns im vergangenen Dezember für eine virtuelle Variante der Veranstaltung entschied, plante Zeising in diesem Jahr, den Markt wieder in Präsenz stattfinden zu lassen.

Doch die aktuelle Corona-Lage brachte das ursprünglich erarbeite Konzept ins Wanken. „Mit der 2G-Regel könnten wir den Zimtsternmarkt veranstalten, aber wir wollen keine Ansteckungen riskieren“, erklärt Tanja Zeising.

Lokale Händler in Zeuthen, Wildau, Eichwalde unterstützen

Aber die kreativen Händler haben sich auch in diesem Jahr eine Alternative einfallen lassen. So kann statt auf dem Zimtsternmarkt vor den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte gebummelt werden.

Das Motto in diesem Jahr lautet also „Window-Shopping“. Wer während des Spazierganges etwas Passendes im Schaufenster entdeckt, kann ganz einfach die QR-Codes an den Fenstern scannen und so den Online-Shop des jeweiligen Händlers besuchen, um dort die Produkte zu bestellen.

„Auch in diesem Jahr wurden für die Menschen wieder viele Türen geschlossen. Wir wollten dennoch etwas für die Leute machen“, sagt Tanja Zeising und freut sich darüber, ihre Schaufenster bereits mit vielen Angeboten der anderen Zimtsterne bestückt zu haben.

Dazu gehört in diesem Jahr Handgemachtes von der Fashionschool Wildau und Fräulein Mizzie aus Eichwalde, Kunstwerke von Mint Art und Denis Kuschel, selbst gemachte Chutneys und Dips von Apfel trifft Zwiebel, Gutscheine von Yoga Stimmt sowie Waren aus der Buchhandlung Komma in Eichwalde.

„Mit dem Roggen-Whiskey der Stork Club Whiskey-Destillerie ist in diesem Jahr auch ein kerniges Männerprodukt dabei“, freut sich Tanja Zeising. Wer also noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, könnte beim gemütlichen Schaufensterbummel in der Region fündig werden.

Von Joice Saß