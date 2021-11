Zeuthen

„Es hat sich etwas bewegt in Sachen Klima und Umwelt“, sagt Karin Kaczmarek von der Bürgerinitiative zum Erhalt der Zeuthener Heide nach der letzten Gemeindevertretersitzung. „Und das ist sehr positiv.“ Denn die Münchener Straße als Standort für eine neue Grundschule in der Gemeinde ist vorerst vom Tisch und die Wogen innerhalb der Gemeindevertretung scheinen weitestgehend geglättet.

So wurde auf der vergangenen Sitzung, Ende Oktober die von der BI einberufene Einwohnerversammlung vom 29. September ausgewertet. Viele Anwohner waren zu der Veranstaltung in der Zeuthener Mehrzweckhalle gekommen oder verfolgten den Abend per Liveübertragung im Internet (MAZ berichtete).

Neben Mitgliedern der Bürgerinitiative machten auch andere Anwohner sowie die Expertin Beate Dalitz deutlich, wie wichtig es aus Natur- und Klimaschutzgründen ist, eine Waldrodung für eine zweite Grundschule zu vermeiden und selbst Ausgleichspflanzungen, die im Vorfeld immer wieder als Gegenargument von einigen Gemeindevertretern genannt wurden, keinen adäquaten Ersatz bieten würden.

Zudem hat die Verwaltung mittlerweile geprüft, wie hoch die Kosten für die öffentliche Erschließung an der Münchener Straße wären. So verkündete Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) während der Gemeindevertretersitzung, dass allein diese auf 750 000 Euro geschätzt werden.

Die neuen Informationen sorgten dafür, dass die Unstimmigkeiten innerhalb der Fraktionen beigelegt wurden, um einen Kompromiss zu finden. Denn die Zweifel an der bereits gefällten Standortentscheidung zogen innerhalb des letzten Jahres einen tiefen Graben in der Gemeindevertretung.

Zeuthens Gemeindevertreter finden Kompromiss

So versuchten die Fraktionen Bündnis90/Grüne, Die Linke und SPD (nun SPD/ChW) aufgrund der Kritik seitens der Bürgerinitiative eine erneute Überprüfung der Standorte herbeizuführen. CDU, FDP, BfZ sowie Sven Herzberger hielten jedoch an der Münchener Straße fest. Die Abstimmungen fielen dementsprechend mit elf zu zehn immer wieder knapp aus und sorgte für Zwist unter den Gemeindevertretern.

Nun setzten sich die Fraktionsvorsitzenden jedoch zusammen, um nach knapp einem Jahr der Diskussionen einen Kompromiss zu finden. Denn allen Beteiligten ist klar, dass die bereits getroffene Entscheidung nicht die idealste Lösung ist.

Die Grundschule am Wald ist schon vor Jahren an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. (Archivbild) Quelle: Heidrun Voigt

Gemeinsam reichte man einen Beschlussantrag ein, die den Bürgermeister erneut mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt bezüglich Grundschulstandorten östlich der Bahnseite. So sollen bereits ausgeschlossene Grundstücke erneut überprüft werden, insbesondere auf die Eingriffsintensität in Natur und Umwelt.

Zeuthen: Standortvorschläge sollen per Mail eingereicht werden

Aber auch Bürgerinnen und Bürger sind erneut gefragt. So haben die Anwohner nun die Möglichkeit, bis einschließlich 19. November bisher nicht geprüfte Standorte mit einer Größe von 10 000 bis 15 000 Quadratmeter östlich der Bahn bei der Gemeinde vorzuschlagen. Diese sollen per E-Mail unter gemeinde@zeuthen.de eingereicht werden.

Der Großteil der Gemeindevertreter sieht den Kompromiss als gutes Zeichen, um endlich aus der Sackgasse herauszukommen. Es sei hochgradig riskant, die Planung der Grundschule aus so knappen Entscheidungen beruhen zu lassen, räumte Karl Uwe Fuchs (FDP) während der Sitzung im Oktober ein.

Doch Jens Burgschweiger und Christine Wehle (beide SPD/ChW) kritisieren die Entscheidung, lediglich nur östlich der Bahnseite geeignete Standorte zu überprüfen, da es sich um einen privaten Schulträger handeln wird. Dennoch stimmte die große Mehrheit für die Machbarkeitsstudie.

Prekäre Lage in Grundschule am Wald in Zeuthen

Bereits auf der kommenden Sitzung im Dezember hofft man nun, über Ergebnisse oder Zwischenstände berichten zu können, denn die Zeit drängt. Alle Beteiligten wollen weitere Verzögerungen möglichst vermeiden, denn die Situation an der Grundschule am Wald ist nach wie vor prekär und eine zweite Grundschule wird dringend benötigt.

Karin Kaczmarek von der Bürgerinitiative sieht den Kompromiss als unglaublichen Fortschritt, um das Entzweien der Fraktionen zu vermeiden, wie sie sagt. Dennoch gibt sie zu bedenken, dass mögliche Grundstücke, vor allem nur auf einer Seite der Bahntrasse, rar gesät sind. Eine finale Absage für die Münchener Straße ist der Beschluss jedoch nicht, denn auch dieser Standort wird erneut geprüft.

