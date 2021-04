Zeuthen

Nun gibt es auch in Zeuthen eine Corona-Teststelle. Vorerst immer freitags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr kann man im Bürgerhaus in der Goethestraße 26b einen kostenlosen PoC-Antigen-Schnelltest machen lassen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Man muss lediglich den Ausweis mitbringen und eine Einwilligungserklärung zur freiwilligen Testung auszufüllen. Das Testergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor. Im Falle eines positiven Testergebnisses erfolgt die Meldung an das zuständige Gesundheitsamt, sowie Informationen darüber, wie sich die Person verhalten soll.

Nur für Personen ohne Corona-Symptome möglich

Die Testung ist nur für asymptomatische Personen, das heißt, sie dürfen keine Covid-19-Symptome aufweisen. Die Teststelle ist organisatorisch durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung abgesichert und der Vorgang des Testens wird durch geschultes Personal durchgeführt. So hat Birgit Warme, Mitarbeiterin im Ordnungsamt eigens ein Zertifikat für die Testung erworben. Zudem konnten Zeuthener Ärzte zur Durchführung der Testung gewonnen werden. „Dank an alle, die die Teststelle unterstützen“, sagt Bürgermeister Sven Herzberger.

Von Gerlinde Irmscher