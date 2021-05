Zeuthen

Ins Staunen kamen die Teilnehmer der letzten Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Zeuthen, als sie erfuhren, dass von den 112 iPads, die als Leihgeräte für bedürftige Familien zur Sicherung des Online-Unterrichts während der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen, lediglich sechs Geräte ausgeliehen wurden. „Durch die Schulleitung wurden uns die Schülerinnen und Schüler mitgeteilt, bei denen sie Bedarf sieht“, sagte Michael Sündermann vom Amt für Bildung und Soziales. Er verweist darauf, dass die betreffenden Eltern der Grundschule am Wald und der Paul-Dessau-Gesamtschule angeschrieben und ein Musterleihvertrag aufgestellt wurde.

„Woran hat es gehakt?“

Zwei Geräte gingen an Schüler der Grundschule, vier an Schüler der Gesamtschule. Weitere vier angemeldete Familien holten die Geräte nicht ab. „Wurden die Eltern zu spät informiert? Woran hat es gehakt“, fragte Nadine Selch (CDU) nach den Ursachen. Sündermann betonte, dass die Eltern rechtzeitig informiert wurden, auch über die Klassenlehrer und Jahrgangsleiter. Sie wurden angeschrieben, sich per Mail oder telefonisch zu melden. Der Sachbearbeiter kritisierte, dass es nicht effektiv sei, wenn der Schulträger selbst – also die Gemeinde – wegen der Datenschutzbestimmungen nicht selbst eine Umfrage in der Schule machen könne, welche Schüler anspruchsberechtigt seien. Dann sei es besser, den Bildungseinrichtungen ein Budget zuzuweisen und diese zur Bedürftigkeit entscheiden zu lassen.

Zweite Runde ist geplant

Es ist eine zweite Runde geplant, um die Apple-Geräte ihrer Bestimmung zuzuführen. „Vielleicht kann man über die Elternvertreter versuchen, die Familien zu motivieren, Hemmschwellen abzubauen“, schlug Sozialamtsleiterin Regina Schulze vor. Schulleiterin Christine Schleifring bestätigte, dass es definitiv eine Hemmschwelle gebe. Sie verwies auf ähnliche Erfahrungen beim Bildungs- und Teilhabepaket sowie beim Schulsozialfond. Auf die Datenschutzlage bezogen sagte sie: „Wir tappen im Dunkelfeld, welche Familien tatsächlich ein Gerät bekommen haben.“ Aaron Kehlert schlug vor, die iPads den Kitas zur Verfügung zu stellen, „ehe sie rumliegen“. Sündermann erklärte, dass es sich um schulgebundene Geräte handle und sie nach den Förderrichtlinien nicht im Kita-Bereich eingesetzt werden könnten. Der Sachbearbeiter betonte, dass am 1. August ein neues Schuljahr beginne und damit eine neue Bedarfssituation entstehe. „Ich bin zuversichtlich, dass die Geräte zum Einsatz kommen“, so Sündermann. Die Schulleiterin gab zu bedenken: „All die Technik hilft uns nicht, wenn wir kein funktionierendes WLAN an der Schule haben.“ Ausschussvorsitzende Karin Sachwitz (BfZ) verwies in dem Zusammenhang auf den ersten Bauabschnitt des digitalen Ausbaus im Sommer.

Von Heidrun Voigt