Das Jahr beginnt in Zeuthen mit unerfreulichen Nachrichten. Um die Dauerbaustelle rund um den S-Bahnhof geht es diesmal jedoch nicht, sondern um die öffentliche Toilette, auf die die Zeuthener schon so lange warten. Denn das WC wurde von Unbekannten über Neujahr erneut mit Graffiti beschmiert.

Dabei ist die City-Toilette noch nicht einmal in Betrieb genommen worden. Seit August steht das WC dort bereits und sollte eigentlich ab Dezember benutzt werden können. Doch bisher steht der Begehungstermin einer Wartungs- und Reinigungsfirma noch aus, nachdem die Inbetriebnahme festgelegt werden kann. Somit ist die Toilette immer noch eingezäunt.

Am 12. Januar soll dieser Termin stattfinden, sagt Zeuthens Pressesprecherin Kathi Mende auf Nachfrage. Die Gemeinde plant, die Toilette noch im ersten Quartal des Jahres für Kunden öffnen zu können. Die Überlegung ist nun, durch die Gestaltung der Schaufenster, die sich an den Seiten der Toilette befinden, durch Künstler oder Schulklassen weitere Beschmutzungen zu vermeiden. „Wir hoffen, dass die Hemmschwelle für solche Taten dadurch höher ist“, so Mende.

Anwohner machen Unmut in sozialen Netzwerken Luft

Auf Facebook sorgen die Schmierereien an der Toilette für Unmut. „Offensichtlich ist bei einigen der Verstand abhandengekommen“, schreibt ein Nutzer. „Ich glaube, die hatten noch nie Verstand. Mögen diesen armseligen Kreaturen die Finger abfaulen“, regt sich ein anderer Anwohner auf. Der Nächste fordert als Strafe für die Vandalen, es wieder selbst zu putzen. „Nur leider bekommt man sie ja nicht zu fassen.“

Viele Zeuthener hoffen schon seit Jahren auf eine öffentliche Toilette. Bereits im Juli 2010 hatte eine Anwohnerin während der Bürgerfragestunde auf das Problem aufmerksam gemacht. Denn vor allen an Markttagen würden die Besucher in die Gaststätten strömen, um dort ihre Notdurft verrichten zu können. Die damalige Bürgermeisterin Beate Burgschweiger ( SPD) versprach sich der Thematik anzunehmen.

So sah das WC noch vor der Reinigung aus. Die meisten Graffitis konnten entfernt werden. Quelle: Josefine Sack

Die in Zeuthen installierte City-Toilette stammt ursprünglich, aus der Nachbargemeinde Eichwalde. Dort befand sich die Toilette ebenfalls am Bahnhof. Aufgrund der laufenden Bauarbeiten musste das WC jedoch abgebaut werden. Die Zeuthener müssen sich wohl nun noch ein wenig gedulden, bis diese in Betrieb genommen werden kann.

Von Joice Nkaigwa