Zum Ende der Schulferien wird es noch einmal so richtig warm. Bei sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad, suchen viele nach einer Abkühlung. Neben den Eiscafés profitieren vor allem die Bäder von dem Sommerwetter.

Allen voran das Freibad Miersdorf in der Gemeinde Zeuthen, dass sich nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern größter Beliebtheit erfreut. Sogar Berliner zieht es raus in die Kommune am Rande der Hauptstadt, um das „Miersi“ zu besuchen, wie es in Zeuthen liebevoll genannt wird.

Doch wer sich in den vergangen Tagen auf den Weg dorthin machte, stand vor versperrter Tür, denn das Freibad hat geschlossen. Der Zeitpunkt dafür könnte kaum ungünstiger sein und in den sozialen Netzwerken wird bereits über die Schließung diskutiert.

Die Frage, die die Nutzer dort beschäftigt ist vor allem das Wieso. Auf Nachfrage erklärt die Gemeinde, dass das Freibad betriebsbedingt schließen musste. „Wir tun unser möglichstes, dass der Betrieb bald wieder aufgenommen werden kann“, hieß es aus dem Amt für Bildung und Soziales.

Womöglich fehlt ein Rettungsschwimmer

Zu den genauen Grund, der zu der kurzzeitigen Schließung führte, wollte sich die Vertreterin jedoch nicht äußern. Auf Facebook hingegen gibt Gemeindevertreter Heiko Witte (SPD) bekannt, dass ein Rettungsschwimmer derzeit fehle. Dies wollte man bei der Gemeinde jedoch weder bestätigen, noch dementieren.

Dennoch gab man positive Aussichten. „Mit viel Glück können wir in den kommenden Tagen vielleicht wieder öffnen“, hieß es da seitens der Gemeinde. Solle die Inbetriebnahme nicht so schnell gelingen, öffnet das Freibad voraussichtlich am 6. August wieder. Man sei jedoch guter Dinge, dass die Schließung nicht so lange andauern wird.

Die Bürger und Bürgerinnen werden rechtzeitig auf der Homepage darüber informiert. Wer jedoch nicht auf eine Abkühlung im Wasser verzichten möchte, muss auf einer der umliegenden Badestellen ausweichen, beispielsweise der Badewiese in Eichwalde, die am Zeuthener See gelegen ist.

