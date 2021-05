Zeuthenerin reaktiviert NABU-Gruppe des Regionalverbands Dahmeland

Zeuthen

Die Natur braucht Wertschätzung und Unterstützung. Einen kleinen Beitrag dazu leisten könne jeder, meint Juliane Bauer. Die Dreißigjährige gehört zu denen, für die Naturschutz eine Herzensangelegenheit ist. Deshalb engagiert sie sich auch im Naturschutzbund (NABU). Erst im Februar hat sie die NABU-Gruppe Zeuthen des Regionalverbandes Dahmeland „reanimiert“ – nachdem es acht Jahre keine Aktivitäten mehr gab. Seitdem haben die Ehrenamtlichen in rund 15 Einsätzen die Ärmel hochgekrempelt und angepackt. „Im Zuge eines Naturschutzpraktikums neben meinem Landschaftsplanungs-Studium an der TU Berlin beschäftigte ich mich mit Schwanzmeisen und stieg dadurch 2013 beim NABU ein“, berichtet die junge Frau. Sie erzählt, dass sie in Berlin-Kreuzberg und -Friedrichshain viel auf Friedhöfen unterwegs gewesen sei und Brutvögel kartiert habe.

Zwei Jahre Arbeit bei der Naturparkverwaltung Dahme-Heideseen

Nachdem Juliane Bauer ihren Masterabschluss an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in der Tasche hatte, arbeitete sie zwei Jahre bei der Naturparkverwaltung Dahme-Heideseen. „Ich war für europäische Schutzgebiete zuständig, habe mich um die Managementpläne von Natura 2000 Gebieten gekümmert. Das war der optimale Berufseinstieg und hat mich absolut bereichert“, stellt sie fest. Seit Dezember arbeitet die Berlinerin, die in Zeuthen aufgewachsen ist und in ihren Heimatort zurückzuziehen möchte, bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Dort fokussiert sie sich auf fachliche Stellungnahmen bei Bebauungsplänen. „Die letzten zwei Monate waren wir jedes Wochenende draußen und haben die Trockenhänge im Höllengrund, die für seltenen Pflanzen prädestiniert sind, freigestellt. Es gibt dort die Grasnelke, Wiesen-Witwenblume, Sandthymian, um nur einige zu nennen“, so die Expertin.

Sie erzählt, dass Anwohner auf die Fällung junger Bäume mit Empörung reagiert hätten und erklärt, dass wenn alles zugewachsen sei, die Artenvielfalt immer weiter zurückgehe, man offene Landschaften brauche. „Ich bin zwar ein waldaffiner Mensch, aber es tut mir in der Seele weh zuzusehen, wie die pflege- und wasserabhängigen Biotope merklich von der Bildfläche verschwinden“, sagt Julianer Bauer mit Nachdruck.

“Wir konnten knapp 300 Kröten vor dem Verkehrstod retten“

Die Zeuthener Gruppe des NABU Dahmeland kümmert sich um die Naturschutzgebiete Höllengrund-Pulverberg und Waltersdorfer Flutgrabenaue sowie das Flächennaturdenkmal Kienpfuhl. Bei letzterem wurde im Februar, um die dortige streng geschützte Kammmolch-Population dauerhaft zu sichern, Gehölzaufwuchs zurückgeschnitten. Vor zwei Wochen bauten die Naturfreunde in der Flutgrabenaue den Krötenzaun ab, den sie vor drei Monaten dort errichtet hatten. Jeden Morgen und zu Stoßzeiten auch am Abend haben sie den Zaun betreut. „Wir konnten knapp 300 Kröten vor dem Verkehrstod auf 400 Meter Zaunlänge retten. Ich habe nur mit der Hälfte der Zahl gerechnet“, meint die Aktivistin. Im Kienpfuhl wurden wie im Höllengrund Flächen freigeschnitten und Benjeshecken, die Vögeln und anderen Tieren Schutz und Nahrung bieten, errichtet.

Lesen Sie auch:

„Die Flutgrabenaue ist für mich einer der schönsten Kulturlandschaftsräume. Dort kommt man richtig zur Ruhe“, stellt Juliane Bauer fest. Sie bedauert, dass das illegale Parken in der Wiese immer mehr zunehme und auch immer mehr Gartenabfälle in dem Naturschutzgebiet landeten. Wegen der Autos möchten die engagierte Frau und ihre Mitstreiter zusammen mit der Forst durch große Baumstämme Parkflächen eingrenzen. „Gartenabfälle verfälschen die Artenzusammensetzung. Das Problem ist, dass immens viele Nährstoffe in einen nährstoffarmen Lebensraum gelangen und die eigentlichen Arten verdrängt werden“, erläutert die Expertin. Deshalb will die NABU-Gruppe die Abfälle beseitigen. Die Umweltaktivisten konzentrieren sich auf den südlichen Raum des knapp 290 Hektar großen Flutgraben-Gebiets, wo die Erdkröten am Brennereigraben laichen.

Kein „Käseglocken-Naturschutz“

Dort ist geplant, zusätzliche Laichgewässer zu schaffen. Perspektivisch sollen im Herbst im Höllengrund – in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde – mehr Freiflächen entstehen, unter anderem durch Kiefernfällungen. „Langfristig wollen wir dort eine Schaf- oder Ziegenherde einsetzen, um die Artenvielfalt zu fördern. Wir haben schon eine Interessentin.“ Juliane Bauer betont, dass auch zu Exkursionen eingeladen werden solle. „Uns liegt es am Herzen, dass wir keinen Käseglocken-Naturschutz betreiben, sondern integrativen. Wir wollen mit unseren Projekten anregen, dass sich mehr Leute um die Bewahrung unserer Landschafts- und Artenvielfalt kümmern, sich direkt vor Ort einsetzen.“

Der nächste Einsatz des NABU Dahmeland in Zeuthen erfolgt am 3. Juli zur Wiesenpflege im Höllengrund. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Morellenweg. Mehr Informationen unter zeuthen@nabu-dahmeland.de per Mail oder unter www.brandenburg.nabu.de im Internet.

Von Heidrun Voigt