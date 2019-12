Neuer Friedhofsbetreiber in Zeuthen – Bestatter verunsichert

Zeuthen

Nach fast drei Jahrzehnten steht in Zeuthen ein Betreiberwechsel in der Friedhofsbewirtschaftung an. Der langjährige Friedhofsgärtner Peter Gründer verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Im Auftrag der Gemeinde leitete er das Friedhofsbüro, war Ansprechpartner für sämtliche Bestatter in der Umgebung und bewirtschaftete die zwei Friedhöfe in Zeuthen.

Bestatter Ingo Rauf aus Eichwalde sorgt sich nun darum, wie es nach dem Betreiberwechsel in Zeuthen weitergeht. „Herr Gründer darf für das neue Jahr keine Beisetzungstermine mehr vergeben. Der neue Dienstleister steht dann erst Anfang 2020 für Anfragen zur Verfügung“, sagte Rauf.

Beerdigung im Nachbarort

Der Umstand habe bereits dazu geführt, dass eine Familie aus Zeuthen für die Beerdigung eines Angehörigen notgedrungen nach Schulzendorf ausweichen musste. „Es müssen ja Trauerkarten mit Beisetzungstermin verschickt werden und rechtzeitig eine Lokalität reserviert werden“, so Rauf. Dies sei schon der zweite Fall in Zeuthen, bei dem der Betreiberwechsel dafür sorgt, dass Familien umplanen müssen. Er wisse nicht, an wen er sich künftig wenden solle, kritisierte der Bestatter.

Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) bestätigte, dass ab Januar 2020 ein neuer Betreiber für die beiden Friedhöfe zuständig ist. „Bis Jahresende dürfte es keine Probleme mit Terminen geben. So lange ist Herr Gründer weiterhin Ansprechpartner“, sagte Herzberger.

Wiesengräber werden teurer, Erdbestattungen billiger

Lediglich am 1. und 2. Januar könnten aufgrund des Betreiberwechsels in Zeuthen keine Beisetzungen stattfinden. Die bisherigen Bürozeiten bleiben bestehen. Damit die Übergabe so reibungslos wie möglich verläuft, laufen Herzberger zufolge bereits Abstimmungen zwischen dem scheidenden und dem neuen Friedhofsbetreiber.

Unklar ist, inwiefern sich die kürzlich beschlossene neue Friedhofssatzung, die ab dem 1. Januar 2020 in Kraft tritt, auf die Abwicklung von Beisetzungen auswirkt. Wichtigste Neuerung: Beisetzungen auf Urnenwiesen werden deutlich teurer, Erdbestattungen dafür günstiger.

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Gemeinde rechtzeitig auf uns zukommt“, sagte Rauf. Auch dass in Zeuthen ab Januar eine neue Gebührensatzung in Kraft tritt, habe er erst kürzlich erfahren. Die Gemeindevertreter hatten diese erst in der vergangenen Woche verabschiedet.

