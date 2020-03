Zeuthens Bürgermeister kritisiert Verhalten von Jugendlichen in der Corona-Krise

Dahme-Spreewald

Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) hat das derzeitige Verhalten von zumeist jüngeren Menschen in Zeuthen, Eichwalde, Königs Wusterhausen und anderen Orten im Landkreis Dahme-Spreewald kritisiert.

„Es gibt derzeit noch viele verantwortungslose Bilder“, sagt er. Obwohl wegen des grassierenden Corona-Virus strenge Auflagen herrschen und alle Menschen angehalten sind, möglichst in der Wohnung zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden, gebe es nach wie vor viele, die sich nicht daran halten. „Wenn etwa eine Abi-Klasse geballt mit 10 bis 15 Leuten an der Schranke steht um Geld für ihren Abiball zu sammeln, dann ist das gerade ein schlechter Zeitpunkt dafür“, sagt Herzberger. Gleiches gelte für Gruppen junger Menschen, die sich auf dem Zeuthener Siegertplatz oder in Parks aufhalten.

Ordnungsämter kontrollieren Geschäfte

Herzberger ist Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes und deshalb mit allen Bürgermeistern und Amtsdirektoren im Austausch. Seit Mittwoch haben die Kommunen ihre Aktivitäten erhöht, die so genannte Eindämmungsverordnung im Landkreis durchzusetzen. Ordnungsämter haben in Gastronomiebetrieben informiert, sie gehen aber, unterstützt von der Polizei, auch durch die Orte und prüfen, ob Geschäfte geschlossen sind und ob sich Menschen in Gruppen versammeln.

Bei den Geschäften funktioniere das gut, so Herzberger. Auch wenn sehr vereinzelt Unternehmer versuchen, das Verbot zu umgehen. Schwieriger sei es bei Menschenansammlungen: „Wir versuchen aufzuklären, wir werden aber solche Ansammlungen auch unterbinden müssen.“

Herzberger : „Es ist ernst“

Kritische Bereiche wie die Badewiese in Eichwalde oder der Siegertplatz in Zeuthen sollen künftig von Sicherheitsdiensten bestreift werden. „Wir müssen den Leuten klar machen, das es darauf ankommt, sich zu vereinzeln. Nur so können wir die Pandemie einschränken“, sagt Herzberger. „Viele glauben immer noch, die Lage sei nicht so ernst. Aber es ist ernst, da rollt etwas auf und zu, was wir alle noch nicht einschätzen können, deshalb müssen wir die jetzigen Einschränkungen in Kauf nehmen.“

Die Bürgermeister treffen sich derzeit einmal wöchentlich mit dem Krisenstab des Landkreises, um Erfahrungen auszutauschen und die nächsten Schritte zu beraten. Diese Treffen werden derzeit auch unter erhöhten Sicherheitsauflagen abgehalten, mit freien Sitzplätzen zwischen den Teilnehmern.

Auch Rathäuser müssen sich umstellen

Die Rathäuser haben unterdessen – bis auf Königs Wusterhausen – den persönlichen Kontakt mit Bürgern gänzlich unterbunden. Überall werden Strukturen umgestellt, weniger dringliche Aufgaben auf Eis gelegt, Personal für die Corona-Bekämpfung konzentriert oder nach Hause geschickt. In Zeuthen sei man inzwischen dabei, die Möglichkeit des Home-Office einzurichten, so Herzberger. Für öffentliche Verwaltungen ist das zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen kompliziert. „Es gibt aber Aufgaben, die die Mitarbeiter auch gut von zu Hause aus erledigen können“, so Zeuthens Bürgermeister.

