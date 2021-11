Zossen

Der Zweckverband Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS) hat erneut eine Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) einstecken müssen. Das Gericht hob am Dienstagnachmittag die Beitragssatzung des KMS für die Trinkwasserversorgung auf. Bereits im Juni hatte das Gericht die Beitragssatzung für die Schmutzwasserbeseitigung für unwirksam erklärt.

Mehr als 32 000 Anschließer in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming sind von den beiden Urteilen des OVG betroffen. Ursprünglich hatten 27 von ihnen Klage gegen die Beitragssatzungen des KMS erhoben. Inzwischen sind noch etwa zehn Klägerinnen und Kläger übrig geblieben, darunter Rechtsanwältin Eva Sondermann und Karsten Worreschk. Vor dem Verwaltungsgericht war als einzige Klägerin am Dienstag noch Rechtsanwältin Eva Sondermann geladen.

Trinkwassersatzung unwirksam

Nach einer Verfahrensdauer von nun beinahe zehn Jahren entschied der 9. Senat unter dem Vorsitzenden Richter Ralf Leithoff am Dienstag, dass auch im Trinkwasserbereich die KMS-Satzung unwirksam ist. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.

Für KMS-Anwalt Rainer Kühne kam das Urteil des OVG „nicht ganz überraschend“, wie er noch im Gerichtssaal betonte. Zuvor hatte Richter Leithoff in einer mehrstündigen Befragung eines Mitarbeiters des Unternehmens AquaBench herauszufinden versucht, ob die Kalkulationen des KMS einer kritischen Prüfung standhalten. Daniel Zipperer, Projektleiter bei AquaBench, sagte im Prozess aus: „Wir sind herangezogen worden, den KMS im Normenkontrollverfahren zu unterstützen.“ Dabei sollten die Daten aus der Vergangenheit digitalisiert und aufbereitet werden.

Information statt Zeugenaussage

Mit einer „Regressionsanalyse“ sollte zudem die Plausibilität der KMS-Kalkulation belegt werden. Bei einem solchen statistischen Analyseverfahren werden verschiedene Variablen miteinander in Relation gesetzt. „Es ging darum, ob bestimmte Eingangswerte mit den Ausgangswerten zusammenpassen“, so der Projektleiter. Anschließend habe man die Daten mit anderen Projekten ähnlicher Art verglichen.

Richter Leithoff hatte bereits vor der Anhörung des AquaBench-Mitarbeiters, der vom KMS als Zeuge benannt worden war, Zweifel anklingen lassen. „Das Unternehmen prüft Daten mithilfe von Rechenmodellen. Die Eingangsdaten dürfen dabei nicht offen gelegt werden, weil es sich um Unternehmensdaten handelt. Aus dem gutachterlichen Prozess darf er auch nichts sagen.“ Statt einer Zeugenaussage hatte die Anhörung Zipperers für das Gericht deshalb lediglich Informationscharakter.

Am Ende des Verfahrens sah der Richter deutliche Versäumnisse beim KMS. So seien die Kosten für Baumaßnahmen in den Jahren 1992 bis 1997 nicht plausibel gemacht worden, der Zweckverband habe zu teuer hergestellt. Das Gericht könne darüber hinaus nicht erkennen, dass das in der Folgezeit berücksichtigt worden sei. Der Normenkontrollklage wurde so stattgegeben. Der KMS braucht nun für die beiden Bereiche Trinkwasser und Schmutzwasser eine neue Satzung. Nutznießer dieser Entscheidung sind alle, die sich gegen die Beitragsbescheide gewehrt haben. Rechnerische Folge ist, dass auch die Gebührensatzungen keinen Bestand haben werden.

Von Udo Böhlefeld