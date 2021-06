Zwei Festnahmen bei Zollkontrollen in Königs Wusterhausen und Wildau 

Königs Wusterhausen

Bei Zollkontrollen von mehreren gastronomischen Einrichtungen in Königs Wusterhausen und Wildau wurden zwei Menschen vorübergehen festgenommen, wie Andreas Graf, Pressesprecher des Hauptzollamtes in Potsdam, am Dienstag der MAZ bestätigte. Im Stadtgebiet von Königs Wusterhausen wurden demnach drei Asia-Imbisse kontrolliert.

Bei insgesamt sieben Personen wurde der Aufenthalt und die Arbeitserlaubnis überprüft. Eine Person mit vietnamesischer Staatsbürgerschaft wurde vorläufig festgenommen und den Ausländerbehörden übergeben. Er soll zuvor versucht haben, die Zollbeamten mit dem Ausweis eines Bekannten, der der Person ähnlich sieht, zu täuschen, wie Sprecher Graf sagte. Gegen den Betroffenen wird nun ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland und wegen Schwarzarbeit eingeleitet.

Razzia auch im A10 Center

Bei der Kontrolle von drei Imbissen im A10 Center in Wildau wurden insgesamt 14 anwesende Mitarbeiter überprüft. Ein Person wurde vorläufig festgenommen, nach dem diese versucht hatte, über die Küche vor den Beamten zu fliehen. Auch diese Person wurde vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wegen illegaler Einreise und Schwarzarbeit wurde eingeleitet.

Gegen die Betreiber der Imbisse in Königs Wusterhausen und Wildau wird wegen illegaler Beschäftigung der vietnamesischstämmigen Arbeiter und Beihilfe zum Missbrauch von Ausweispapieren ermittelt.

Koordinierte europäische Aktion

„Es ist immer ein Erfolg, wenn illegale Beschäftigungs- und Anstellungsverhältnisse aufgedeckt werden können“, sagte Sprecher Graf. Kontrollen dieser Art gehörten für die Zollbeamten zum Alltag. Die Kontrollen fanden in diesem Fall als Teil der sogenannten „Joint Action Days“ statt. Dabei handelte es sich um eine von der europäischen Polizeibehörde Europol koordinierte Aktion, die EU-weit durchgeführt wurde und sich eigentlich gegen die Bekämpfung von Menschenhandel und Prostitution richtet.

Auch in Oranienburg im Landkreis Oberhavel wurden im Rahmen der Aktionstage Zollkontrollen in der Gastronomie und in Nagelstudios durchgeführt. Dabei wurden sieben Menschen vorläufig festgenommen und ein offener Haftbefehl vollstreckt. „Obwohl die Kontrollen keine Anhaltspunkte für Menschenhandel und Ausbeutung der Arbeitskraft ergaben, konnte neben der Festnahme des Gesuchten auch eine ganze Reihe anderer Verstöße von den Zöllnerinnen und Zöllnern aufgedeckt werden“, sagte Graf.

Von Jérôme Lombard