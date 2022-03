Königs Wusterhausen

Durch Corona stiegen die Fälle häuslicher Gewalt. Viele Frauenhäuser bereiteten sich auf mehr Anfragen vor. Im Frauenhaus Dahme-Spreewald blieb die Aufnahmezahl aber konstant, trotzdem stiegen auch in diesem Landkreis die Fälle von häuslicher Gewalt.

Zwischen 2017 bis 2019 gab es laut der Kriminalstatistik der Polizeidirektion Süd, dazu zählen unter anderem Dahme-Spreewald und Cottbus, 960 bis 1100 Vorfälle von häuslicher Gewalt. Im Jahr 2020 sind die Fälle häuslicher Gewalt auf 1160 gestiegen und 2021 sogar auf 1180. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel größer. Bei 79 Prozent der 2021 erfassten Fälle waren Männer die Tatverdächtigen.

Gewaltbereitschaft ist gestiegen

Ob einige der Männer ohne die Pandemie keine Täter geworden wären? Durch von Corona ausgelöste Existenzängste und Ausgangsbeschränkungen spürten viele Menschen Wut und Verzweiflung. Durch diese Emotionen stieg die Gewaltbereitschaft. „Ich kann mir vorstellen, dass dadurch mehr Gewaltpotential ausgebrochen ist“, sagt Elke Voigt, Beauftragte für Gleichstellung und für Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis Dahme- Spreewald.

Trotz gestiegener Aggressivität kam es beim einzigen Frauenhaus im Landkreis Dahme Spreewald nicht zu einem Anstieg der Aufnahmen. „Dass die Auslastungen höher sind, hat sich bei uns nicht bewahrheitet“, so Elke Voigt. Allerdings hat die telefonische Beratungstätigkeit stark zugenommen.

Drei Möglichkeiten seien denkbar, warum nicht mehr Frauen in die Frauenhäuser kamen. Voigt und ihr Team befürchten, dass die Opfer nicht aus ihrem Umfeld rauskommen konnten. Die Männer arbeiteten im Homeoffice, die Stammkneipe hatte geschlossen und die Vereine mussten ihre Veranstaltungen absagen. Aus dem eigenen Haus hinaus kamen die wenigsten. Die Opfer von häuslicher Gewalt waren mit ihrem Partner durch die Pandemie eingesperrt.

Frauen brauchen Ansprechpersonen

Die Isolierung durch Corona ergibt aber noch ein zweites Problem. Da die Frauen selbst auch nicht mehr aus dem Haus gingen, konnten Freunde, Kollegen oder Bekannte nicht erkennen, ob die Frauen sich anders verhielten oder Verletzungen an ihrem Körper aufwiesen. Die Hilfe von außen blieb weg. „Wichtig ist es, in Kommunikation zu bleiben während des Lockdowns“, sagt Doreen Wagner, Kollegin von Elke Voigt im Team der Gleichstellungsbeauftragten. Trotz Kommunikation über das Telefon bliebe es aber schwer, Anzeichen zu erkennen. Dabei ist es sehr wichtig für die Frauen, eine Ansprechperson zu haben. Selbst während Corona wird der gewalttätige Partner nicht den ganzen Tag zuhause sein. „Die Frauen brauchen Personen, die sie anrufen können, wenn sie innerhalb einer Stunde aus dem Haus müssen. Da muss es schnell gehen“, betont Elke Voigt.

Quarantänewohnung im Frauenhaus

Außerdem könnten die Frauen auch in anderen Frauenhäusern untergekommen sein. Wenn die Opfer häuslicher Gewalt in Dahme-Spreewald wohnen, müssen sie nicht in das regionale Frauenhaus gehen.

Obwohl die Auslastung während der Corona-Pandemie nicht gestiegen ist, hat sich der Alltag im Frauenhaus geändert. Mittlerweile gibt es eine Quarantänewohnung für Frauen, die Hals über Kopf von zuhause abreisen. „Wir können den Frauen ja nicht sagen, wir helfen dir in der Not nicht, denn du bist nicht getestet. Das gleiche gilt auch für Impfungen“, sagte Voigt. Eine Impfpflicht für die Einwohner im Frauenhaus gibt es nicht. Die Frauen und Kinder werden aber zweimal in der Woche getestet. Sollten sich Frauen oder Kinder angesteckt haben, ziehen sie zeitweise in die Quarantänewohnung. In den Gemeinschaftsräumen mussten die Frauen und Kinder Masken tragen und auch Abstand halten.

Corona-Regelungen erschwerten Situation im Frauenhaus

Auch wenn die Aufnahmezahlen nicht gestiegen sind, hätte sich Elke Voigt mehr Unterstützung vom Land gewünscht. In vielen Frauenhäusern ergaben sich räumlich Schwierigkeiten, mit Abstands- und Hygieneregeln umzugehen. Einen Vorteil hat das Frauenhaus in Dahme- Spreewald gegenüber anderen: Es wird von der Kommune getragen. Es ist das einzige Frauenhaus in Brandenburg, das einen kommunalen Träger hat.

Normalerweise finanziert das Land Brandenburg 60 Prozent der Frauenhäuser und 40 Prozent werden durch eigene Träger finanziert. Durch solche kommunal unabhängigen Träger dauern finanzielle Abläufe meist länger und sind komplizierter.

Rufbereitschaft Tag und Nacht

Elke Voigt findet, dass Kommunen ihre Frauenhäuser finanzieren sollten. „Jede Frau hat es verdient, ein gewaltfreies Leben zu führen“, so Doreen Wagner. Die Kommune habe das Frauenhaus gut aufgestellt, sagt Elke Voigt über das in Dahme-Spreewald. Insgesamt arbeiten vier Mitarbeiterinnen im Bereich der Gleichstellungsbeauftragten und zwei Sozialarbeiterinnen im Frauenhaus. Damit Tag und Nacht Hilfe geleistet werden kann, hat eine von ihnen nachts und am Wochenende Rufbereitschaft. Die Nummer 01 72-5 69 55 61 ist geschaltet.

