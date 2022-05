Senzig

Mit einem Besenstiel verletzt wurde am Freitagabend eine Frau in Senzig, die sich mit Hilfe eines Schlüsseldienstes Zugang zum Wohnhaus ihres Ex-Partners verschafft hatte. In beider Häusern befindet sich noch Eigentum des jeweils anderen; es gibt jedoch eine Vereinbarung, dass das Haus des anderen nicht betreten werden darf. Die Frau nahm Haushaltsgegenstände mit. Als das ihr Ex-Partner erfuhr, verschaffte er sich Zutritt zu ihrem Haus, verschloss die Tür von innen und entwendete ihr Handy, damit sie, so heißt es in der Pressemeldung der Polizei, keinen Notruf wählen könne.

Aus Angst habe sich die Frau daraufhin mit einem Brotmesser bewaffnet, woraufhin der Beschuldigte ihr mit einem Besenstiel gegen den Kopf schlug. Die Frau erlitt eine Platzwunde und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

Gräbendorf: LKW und Werkzeuge von Firmengelände gestohlen

Ein LKW der Marke VW Amarok ist vom Gelände der Milchviehanlage in Gräbendorf gestohlen worden. Im Zeitraum vom frühen Freitagabend bis zum zeitigen Samstagmorgen haben bislang Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude verschafft und das Fahrzeug sowie elektrische Werkzeuge entwendet.

Niederlehme: Jugendliche bedrohen Passanten

Jugendliche, die am Freitagnachmittag mit Bierkästen in Niederlehme unterwegs waren, bedrohten andere Passanten und verfolgten eine Gruppe Fußgänger. Vor Ort konnte die Polizei die beschuldigte Gruppierung jedoch nicht mehr antreffen. Es sei zu keiner weiteren direkten Konfrontation gekommen. Die Polizei vermutet alkoholbedingte Ausfälligkeiten.

Von MAZonline