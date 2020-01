Erweiterungsbau der Schule Groß Köris eröffnet

Groß Köris

KörisDie Grund- und Gesamtschule Schenkenland in Groß Köris hatte am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Es war ein ganz besonderer Tag, ging es doch nicht nur darum, über das Schulkonzept zu informieren, in erster Linie ging es darum, das neue Haus vorzustellen, das innerhalb kurzer Zeit neben dem alten Schulgebäude entstanden ist.

Altbau war überfüllt

Der Erweiterungsbau war notwendig, platzte doch die Schule, die im Oktober 1963 eingeweiht wurde, aus allen Nähten. Rund 340 Mädchen und Jungen von der 1. bis zur 10. Klasse lernen derzeit in der Grund- und Gesamtschule. Es ist eine der wenigen Schulen, wo Grund- und Oberschüler unter einem Dach unterrichtet werden.

Blick in einen der neuen Klassenräume Quelle: Gerlinde Irmscher

„Auch wenn wir alle gespannt sind auf das neue Gebäude, wollen wir doch unseren Tag der offenen Tür traditionell musikalisch eröffnen, hier im alten Gebäude“, begrüßte Schulleiterin Manon Hähnel die Besucher und das waren nicht nur Eltern und Schüler, gekommen waren auch Amtsdirektor Oliver Theel, der Bürgermeister von Groß Köris, Marco Kehling (parteilos) und Gemeindevertreter. Nach dem Musikprogramm war es dann soweit: Marco Kehling und Manon Hähnel durchschnitten das Band an der Tür des Erweiterungsbaues. Marco Kehling hatte nicht zu viel versprochen, als er am 5. September sagte: „Auch wenn wir heute den Grundstein für einen temporären Erweiterungsbau legen, entstehen hier doch sehr hochwertige und gut eingerichtete neue Klassenräume“. Davon konnten sich die Besucher überzeugen.

Sieben neue Klassenräume

Sieben neue Klassenräume gibt es, für je durchschnittlich 28 Schüler. Jeder Klassenraum hat andersfabrige Tische, Stühle und Schränke. In einigen sind Tische und Bänke in der Höhe verstellbar. Eine Klimaanlage sorgt für ein gutes Raumklima. Noch fehlen die Whiteboards. Sie werden aber da sein, wenn nach den Ferien am 10. Februar die Mädchen und Jungen ihre neuen Klassenräume in Beschlag nehmen. Zusätzlich gibt es einen Raum für Förderunterricht und eine Bibliothek, die auch als Ruheraum genutzt wird. Die Lehrer können sich über ein geräumiges Lehrerzimmer freuen, ist das im Altbau doch ziemlich beengt.

Gemeinde investiert 2,5 Millionen Euro

Rund 2,5 Millionen Euro hat der Schulträger, die Gemeinde Groß Köris, in den Erweiterungsbau investiert. „Ich bin sicher, wir werden uns wohlfühlen in dem neuen Haus“, so die Schulleiterin. Ihr Dank gilt dem Schulträger, sowie dem Amt Schenkenländchen. Aber auch der Schulleitung und dem Lehrerkollegium, denen unter den beengten Verhältnissen viel abverlangt wurde, die aber immer sehr engagiert gewesen seien. Ebenso verdiene der Förderverein der Schule hohe Würdigung. „Ohne Eltern, Lehrer und Schüler funktioniert Schule nicht“, erklärt Manon Hähnel.

Der Erweiterungsbau der Grund- und Oberschule Schenkenland Quelle: Gerlinde Irmscher

„Es war uns wichtig, in die Kinder und Jugendlichen zu investieren aber wir werden auch die anderen Bedarfe in Bezug auf Infrastruktur nicht vernachlässigen“, so Marco Kehling. Der Erweiterungsbau sei eine wichtige Ansage, dass die Gemeinde zu dem Schulstandort stehe und ihn auch weiter entwickeln wolle. „Es ist ein Gewinn für die Gesamtsituation der Schule und wir sind damit unserem Ziel in Groß Köris eine gymnasiale Oberstufe zu haben ein Stückchen näher gekommen“, freut sich Oliver Theel.

Schüler finden Räume schön

Die Viertklässlerin Naila guckt sich schon mal in ihrem neuen Klassenraum um. „Ich finde es schön hier“, ist ihr Urteil. Auch Türkis als Farbe sei okay, sagt sie. Sie freut sich auf den Umzug. Auch ihre Mutter Susan Pfeiffer, die einst im Altbau zur Schule gegangen ist, ist begeistert: „Es ist echt toll“.

„Wenn ich nicht genau wüsste, dass dies Module sind, ich würde es nicht glauben“, sagt Hausmeister Tino Klimpel. Der zweigeschossige Bau wurde aus 18 Modulen errichtet von der Firma Kleusberg GmbH & Co.KG errichtet.

