In Senftenberg haben am Sonntag mehr als 250 Menschen gegen eine Wahlversammlung der AfD-Kreisverbände Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz für einen Direktkandidaten zur Bundestagswahl demonstriert. Ursprünglich sollte sich der Protest gegen Andreas Kalbitz richten, dieser verkündete am Samstag allerdings seinen Verzicht auf eine Bundestagskandidatur.