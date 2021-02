Drogen-Razzia: Polizei nimmt mehrere Männer fest

Potsdam/Frankfurt (Oder)

Die Polizei hat bei einer Razzia in Teilen Brandenburgs mehrere Männer festgenommen und erhebliche Mengen Rauschgift sichergestellt. 40 Objekte - darunter Restaurants und Wohnungen in Frankfurt (Oder) und Müllrose - sind durchsucht worden, wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Donnerstag mitteilte.

Die Beamten entdeckten unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana, Amphetamine und Kokain sowie große Mengen Bargeld. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll es sich um organisierte Kriminalität mit Betäubungsmitteln handeln.

200 Beamte im Einsatz

Bei den Durchsuchungen am Montag und Mittwoch waren demnach mehr als 200 Polizisten im Einsatz. Zunächst hatte rbb-inforadio über die Razzia berichtet.

Von RND/dpa