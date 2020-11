Fast 27 Millionen Euro für Sanierung von Rathaus Frankfurt (Oder) 

Frankfurt (Oder)

Das mittelalterliche Rathaus in Frankfurt (Oder) wird für knapp 27 Millionen Euro saniert. Bereits seit einem Jahr wird das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaute Denkmal entkernt. Elemente wie Zwischendecken und -wände, Treppen und Aufzüge würden rückgebaut, um die ursprüngliche räumliche Struktur des markanten gotischen Backsteinbaus wieder zum Vorschein zu bringen, sagte Architekt Ralf Fleckenstein.

Viel zu sehen ist noch nicht vom künftigen Glanz des Rathauses in Frankfurt (Oder). Stattdessen verschaffen herausgerissene Zwischendecken und -wände, wieder geöffnete, bogenförmige Durchgänge oder freigelegte Treppen einen Eindruck von der ursprünglichen Größe und Struktur des Hauses. „Wir haben ein Jahr lang zunächst rückgebaut, was das Gebäude zu seinem Nachteil verändert hatte. Der mittelalterliche Bau hat sich im Laufe der Jahrhunderte stetig verändert. Das ist das Spannende, es wirkt wie ein Geschichtsbuch“, beschreibt der Berliner Architekt Ralf Fleckenstein.

Für den Berliner Architekten, dessen Büro 2015 einen europaweiten Wettbewerb zur Rathaussanierung gewonnen hatte, ist die Rekonstruktion eines der ältesten Verwaltungssitze Brandenburgs eine „spannende Sache“. Und ihm ist die Bedeutung des Hauses, dessen ältester Teil mit Ratsstube und Gerichtslaube aus der Zeit der Stadtgründung 1253 stammen soll, durchaus bewusst. „Die Frankfurter Innenstadt ist ja zum Ende des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstört worden. Das Rathaus erinnert im Zusammenspiel mit der gegenüber liegenden Marienkirche als eines der wenigen Zeugnisse an die Zeit vor 1945, ist ein Identifikationspunkt für die Frankfurter“, sagt er.

Doch auch der gotische Backsteinbau mit dem markanten Schmuckgiebel an seiner Südseite und einem 1913 errichteten Anbau an der Ostseite blieb damals nicht ganz ungeschoren, zeigt Fleckenstein auf historischen Fotos. Deutlich zu sehen ist darauf das zerstörte Dach. In den 1950er Jahren war es wiederaufgebaut worden, allerdings nicht nach historischem Vorbild. „Das korrigieren wir jetzt. Das Rathaus bekommt das ursprüngliche Mansardendach zurück“, erklärt Fleckenstein. Es seien die ersten „richtigen“ Bauarbeiten, die jetzt starten.

Sämtliche Entscheidungen laufen in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege, bestätigt Georg Frank vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. Immerhin sei das Gebäude eines der ältesten und größten mittelalterlichen Rathäuser Deutschlands. „Im Zuge der Sanierung werden viele bisher nicht bekannte bauhistorische Details freigelegt, die jeweils neu zu bewerten sind“, erklärt er.

Dreh- und Angelpunkt für eine zeitgenössische Nutzung ist für Fleckenstein der Innenhof, der 1913 durch den Rathausanbau entstand, in den vergangenen Jahrzehnten allerdings durch Umbauten nicht mehr nutzbar war. „In den 1970-er Jahren wurde das Rathaus letztmals grundhaft saniert – mit deutlichen strukturellen Veränderungen“, sagt der Architekt. In den kommenden zwei Jahren wird aus dem Hof ein lichtdurchflutetes Atrium – einerseits Wartebereich für das Bürgeramt, andererseits Veranstaltungsort für Podiumsdiskussionen, Konzerte, Wahlabende. „Das Rathaus soll künftig nicht nur ein Verwaltungsbau, sondern auch das politische Zentrum der Stadt sein“, formuliert er das Ziel aus dem Architektenwettbewerb.

Dazu sei es notwendig, nicht nur die ursprüngliche Struktur sicht- und erlebbar zu machen, sondern repräsentative Elemente wie die zweiachsige Wandelhalle mit den markanten Gewölbedecken in der ersten Etage auch als solche wieder zu nutzen, sagt Fleckenstein. Die Rathaushalle, Ausstellungszentrum des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst, können Besucher künftig nicht nur von außen, sondern auch vom Foyer aus barrierefrei betreten. Viel Glas und wieder freigelegte Fenster sollen dafür sorgen, dass das Gebäude insgesamt heller und weiträumiger wirkt.

Vier Jahre sollten vergehen, bis Fleckenstein und seine Mitarbeiter ihr damals eingereichtes Konzept tatsächlich in Angriff nehmen konnten. Der klammen Kommune fehlte einfach das Geld für das Mammutprojekt. Und so war das marode Gebäude schon lange vor dem Baustart leer gezogen, da teilweise einsturzgefährdet oder aufgrund von undichten Dächern und Fenstern für die 110 Mitarbeiter der Stadtverwaltung gesundheitsgefährdend. Knapp 27 Millionen Euro Investitionskosten sind nun kalkuliert, auch dank eines nicht mehr defizitären Stadthaushaltes.

„Laut Haushaltsentwurf 2021 setzt sich die Summe zusammen aus Fördermitteln für den Stadtumbau sowie Geldern des Bund-Länder-Finanzausgleichs, Eigenmitteln aus der Investitionspauschale sowie einem Kredit, den die Stadt aufgenommen hat“, sagt Stadtsprecher Uwe Meier. Auch wenn es coronabedingt ein paar Monate Zeitverzug gegeben habe, sei die Fertigstellung bis Ende 2022 nicht in Gefahr. „Die Wiedereinweihung wird dann gebührend gefeiert“, hofft Meier. Ein für Anfang November geplantes Richtfest mit Führungen durch das entkernte Haus musste wegen der Pandemie-Beschränkungen abgesagt werden.

