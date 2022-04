100 Jahre Kanusport in Rathenow: Kriegsende und eine schwere Zeit

Rathenow

Für die Kanuten des Rathenower Wassersportvereins ist das Jahr 2022 ein besonderes. Der Verein feiert sein einhundertjähriges Bestehen. Das ist auch bei den Vereinen in Rathenow ein bemerkenswertes Datum. Zu dem Anlass planen die Wassersportler, deren Stützpunkt direkt an der Havel liegt, ein großes Jubiläumswochenende.

Bereits am 17. Juni gibt es einen offiziellen Festakt, der um 15 Uhr beginnt. Anschließend wird ein Boot getauft. Am 18. Juni steht Paddeln für jedermann ab 15 Uhr auf dem Programm. Die Jubelparty beginnt um 18.30 Uhr.

Norman Giese und Martin Skowronek von der KSJ stellen den Kanu-Trainer Jonas Kroschinsky vor. Quelle: ksj

Marina Keiper hat für uns in der Chronik geblättert und stellt in einer Miniserie, die Vereinsgeschichte vor. Die erste Folge am vergangenen Sonnabend beleuchtete insbesondere die Gründung des Arbeiterwassersportvereins im Jahr 2022 und die Suche nach einem passenden Vereinsgelände.Durch die günstige Lage unserer Stadt hatten sich in fast allen früheren Sportvereinen Kanusektionen gebildet.

Alle Bootshäuser zerstört

Nach 1945 waren in Rathenow sämtliche Bootshäuser zerstört. Es gab aber eine Ausnahme und die bildete das Bootshaus des ehemaligen Arbeiterwassersportvereins.

Anpaddeln und Anrudern im Jahr 1951. Quelle: privat

Ein kleiner Kreis, und hierbei besonders junge Menschen, ließen sich durch die damalige schwierige Lage nicht davon abhalten, ihre ganze Kraft für die Entwicklung des Sportes in Rathenow einzusetzen.

Schäden mussten repariert werden

Im Frühjahr 1946 machte sich diese Gruppe daran, die an den Gebäuden entstandenen Schäden zu beseitigen. Dazu wurden die ehemaligen Umkleideräume von denen das Dach und die Dielen noch vorhanden waren, abgerissen, um das Bootshaus wieder dicht zu machen. Aber erst durch die finanzielle Unterstützung des Rates der Stadt Rathenow gelang es, das Bootshaus wieder zu errichten.

Bootstaufe 1936. Quelle: privat

Erst am 1. Oktober des Jahres 1948 wurde der deutsche Sportausschuss gebildet und damit war wieder die Grundlage für ein organisiertes Sportleben geschaffen. Sport war damals so ziemlich die einzige Möglichkeit, sich im weitesten Sinne auch kulturell zu betätigen.

Am 23.Oktober 1948 fand im Jugendheim Rathenow die erste Versammlung statt, in deren Verlauf eine Sportgemeinschaft unter dem Namen „Freiheit“ gegründet wurde, die aus fünf Sparten bestand. Die Sparte Wassersport hatte 59 Mitglieder. Es gab von nun an keinen selbstständigen Wassersportverein mehr in Rathenow.

Fünf Einzelsparten

Im Laufe des Jahres 1949 teilte sich die Sparte in die Sektionen Schwimmen, Kanu, Segeln und Rudern. Am 17. Juli 1949 wurde das frühere Wassersportgelände mit zwei Bootshäusern an diese vier Sektionen kostenlos übergeben. Die Stadt trug die Kosten.

Der Wettkampfbetrieb

Schon 1949 wurde der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen. Am 17. Dezember 1949 wurde die Sportgemeinschaft „Freiheit“ in „SG Verwaltung“ umbenannt.

Die Rathenower Mannschaft bei einem Wettkampf. Quelle: verein

Der Rat der Stadt hatte den Weg um die Kotlanke herum aufschütten und verbreitern lassen, insgesamt 900 Meter. Es wurde der Schutt von den zerstörten Häusern am Feldweg (ehemals Heidepriemweg) verarbeitet. Auch dabei waren die Wassersportler aktiv. Nun war es endlich möglich, auch bei Hochwasser trockenen Fußes zu den Bootshäusern zu gelangen.

100 Jahre Kanu Das Jubiläum wird an zwei Tagen groß gefeiert. Am 17. Juni wird es einen Festakt mit Bootstaufe geben. Am 18. Juni geht das Fest auf dem Vereinsgelände Wassersport, Havelweg 2 in Rathenow weiter Alle aktuellen und ehemaligen Mitglieder sind herzlich eingeladen. Kostenlose Eintrittskarten können bis zum 18. Mai per E-Mail bestellt werden. Interessierte schicken ihren Wunsch mit der Anzahl der Karten und der Post-Adresse an die Mailadresse antwort-100jahrerwk@web.de.Der Eintritt zur 100-Jahr-Feier ist nur mit Eintrittskarte möglich. Dies gilt auch für Vereinsmitglieder. In den vergangenen Wochen hatte das Organisationsteam bereits nach Mitgliedern gesucht, die nicht mehr in Rathenow wohnen, da man Wert auf deren Teilnahme im Juni legen würde.

Noch 1950 wurde über den Deutschen Sportausschuss ein Kajak K2 aus der ersten Serie der Postelwitzer Bootswerft gekauft. Am 20. Januar 1951 wurde die BSG „Verwaltung“ in die BSG „Einheit“ umbenannt. Grund war der Beschluss des Deutschen Sportausschusses, die BSG an Trägerbetriebe zu koppeln.

Die Träger

Die Trägerbetriebe der Wassersportler wurden die Verwaltungen, Banken und Versicherungen des Kreises. Ihnen oblag die finanzielle Absicherung der BSG in den Folgejahren.

Von Joachim Wilisch