100 Millionen Euro für die Hamburger Bahn

Es ist ein Millionending: Die Schnellfahrtstrecke Berlin-Hamburg wird vom 11. September bis zum 11. Dezember saniert. 100 Millionen Euro werden von der Deutschen Bahn für neue Schienen, Schwellen und Weichen ausgegeben.

Für Schnellverkehr gesperrt

Für die Havelländer verändert sich dann einiges. Betroffen sind etwa 80 ICE- und IC-Züge, rund 80 Güter- und 70 Nahverkehrszüge in Deutschlands Norden. Für den Schnellverkehr wird die Hamburger Strecke komplett gesperrt, er wird über Stendal und Salzwedel umgeleitet. So wird es auf der einen Havelländer Strecke ruhiger, die andere muss den Umleitungsverkehr aufnehmen.

Regionalbahnen fahren

Die Regionalbahn ist im Havelland weniger betroffen. Die RB 10 und RB 14 nach Nauen verkehren weiter. Auch die Odeg mit der RE 2 ist im Havelland während der Bauarbeiten unterwegs, allerdings nur bis Neustadt/Dosse. Und für den Abschnitt von Nauen bis Neustadt gibt es im November und Dezember tageweise Ersatzverkehr mit Bussen.

400 000 Meter Schienen

„Die Anlagen sind am Ende ihres Lebenszyklus’“, beschrieb Renaldo Kropp, Leiter Betrieb der DB Netz AG, die Notwenigkeit der umfangreichen Baumaßnahmen. Dabei handelt es sich um eine Sanierung, nicht um Arbeiten für ein weiteres Gleis. Kropp nannte die Eckdaten des Ausbaus: Saniert werden Schienen auf 191 Kilometer, 24 Weichen, eine Brücke und elf Durchlässe. Insgesamt werden 400.000 Meter Schienen verbaut sowie 15.000 Schwellen und 30 000 Tonnen Schotter. Nach den Bauarbeiten werden die Schnellzüge mit den gewohnten 230 km/h auf der Strecke unterwegs sein.

Umleitungsverkehr wird verteilt

Die Baumaßnahmen wurden jahrelang vorbereitet, auch um den Umleitungsverkehr mit Partnern abstimmen zu können. Kropp begründete die sogenannte Bündelung des Bauverfahrens, so seien große Maßnahme jetzt an anderen Strecken nicht möglich. Dafür wird die Hamburger Bahn 2022/23 dann baufrei sein, muss aber in der Zeit „Umleitungen schultern“.

Karl-Heinz Breitenbach vom DB Fernverkehr erklärte, dass für den Fernverkehr während der Bauarbeiten ab September weitgehend der Stundentakt aufrecht erhalten bleiben soll, die Fahrzeit von Berlin nach Hamburg würde sich um 50 Minuten verlängern.

Von Marlies Schnaibel