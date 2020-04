Havelland

Im Landkreis Havelland waren mit Stand Mittwoch 112 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind im Vergleich zum Vortag acht Neuinfizierte. Zudem gibt es drei Tote, die an den Folgen dieser Infektion gestorben sind. Einen aktuellen Überblick über die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden gibt es nicht. Am Dienstag war von fünf Patienten in den Krankenhäusern der Havelland Kliniken die Rede, neun waren in Berliner Kliniken.

Heruntergebrochen auf Städte und Gemeinden im Kreis gibt die Kreisverwaltung keine Zahlen bekannt. Das machen Nachbarkreise ander, in Potsdam-Mittelmark wird jeden Tag sehr genau kommuniziert, aus welchen Städten und Gemeinden Infizierte kommen.

Von Joachim Wilisch