Havelland

Noch sind die Ferien nicht ganz vorbei, dennoch herrscht in den Grundschulen im Osthavelland schon wieder reges Treiben. „Wir müssen Stundenpläne schreiben, Projektwochen planen und vor allem die Einschulungsfeier vorbereiten“, sagt Katrin Peppler, Leiterin der Ketziner Europaschule. 37 Jungen und Mädchen werden hier am Sonnabend offiziell in die Schule aufgenommen, bevor sie am Montag ihren ersten richtigen Schultag erleben dürfen.

Die meisten Erstklässler gibt es in Dallgow

17 staatliche Grundschulen und der private Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen schulen in diesem Jahr 1150 Kinder im Osthavelland ein. Die meisten Abc-Schützen gibt es in der Grundschule am Wasserturm in Dallgow-Döberitz. Hier werden 113 Kinder am Standort in der Steinschneiderstraße eingeschult. Parallel laufen dort die Bauarbeiten für den Schulerweiterungsbau weiter. „Da wir einen sechszügigen Jahrgang verabschiedet haben und nun einen fünfzügigen aufnehmen, haben wir wieder etwas Luft“, sagt Hauptamtsleiterin Birgit Mattausch.

Auf Platz zwei folgt die Europaschule am Gutspark in Falkensee. Hier starten 111 Jungen und Mädchen ins Schulleben. Insgesamt werden an den fünf Falkenseer Grundschulen 420 Erstklässler begrüßt. Im vergangenen Jahr waren es 405. Die Diesterweg-Grundschule schult 66 Kinder ein, 94 Abc-Schützen starten in der Lessing-Schule, 75 in der Erich-Kästner-Schule und 74 in der Geschwister-Scholl-Schule.

Paulinenaue schult 24 Kinder ein

24 Kinder werden in die Karibu-Grundschule Paulinenaue aufgenommen. Obwohl es theoretisch mehr Anfragen gebe, ist aus Platzgründen nur eine Klasse pro Jahrgang möglich. 60 Kinder starten derweil an der Robinson-Grundschule in Brieselang und 62 an der Zeebra-Grundschule in Zeestow. An beiden Bildungsstätten wird weiterhin dreizügig beschult.

Fünf Klassen mit insgesamt 73 Schülern werden an der Otto-Lilienthal-Schule in Wustermark begrüßt. Die Schule hat zudem fünf neue Lehrer eingestellt. 20 Jungen und Mädchen mehr als noch im vergangenen Jahr beginnen an der Schönwalder Grundschule „Menschenskinder“ ihre Schulzeit. 67 Abc-Schützen bekommen hier am Sonnabend ihre Schultüten. 22 Kinder schult die Grundschule im Glien in Perwenitz ein, im vergangenen Jahr waren es mit 21 Schülern fast genauso viele.

Drei Klassen am Nauener Campus

Mit drei neuen Klassen und 54 Erstklässlern beginnt die Kooperationsschule Friesack das neue Schuljahr. In Nauen begrüßen die drei öffentlichen Schulen und der Leonardo-da-Vinci-Campus insgesamt 218 Erstklässler. Dreizügig, mit 63 Kindern, schult der Campus ein. 23 Kinder werden an der Grundschule am Lindenplatz begrüßt, im vergangenen Jahr waren es noch 35. 51 Kindern, zwei weniger als im vorherigen Jahr, meldet die Käthe-Kollwitz-Schule. Vier Klassen mit 81 Kindern schult die Graf von Arco Schule ein. Eine Klasse mehr als im vergangenen Jahr.

Zwölf neue Lehrer hat Schulleiter Jürgen Beyer für das neue Schuljahr eingestellt, um Abgänge bisheriger Lehrkräfte auszugleichen. „Gerade im Grundschulbereich gibt es nicht genügend ausgebildete Lehrer“, sagt er. Und so musste auch Beyer auf Quereinsteiger setzen, um die Unterrichtsstunden besetzen zu können. Und der Bedarf an der Arco-Schule ist groß. „Zum Ende des vergangenen Schuljahres sind zwei sechste Klassen abgegangen und jetzt schulen wir vier erste Klassen ein“, erklärt Beyer.

Von Danilo Hafer