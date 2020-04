Havelland

Im Landkreis Havelland steigt die Zahl der Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, weiter an. Inzwischen sind es 119. Diese Statistik gab das Gesundheitsamt Havelland am Donnerstag Vormittag heraus. Damit gibt es sieben weitere Infizierte, am Mittwoch waren es noch 112.

Einige Patienten befinden sich im Krankenhaus, unter anderem in Berliner Kliniken aber auch in Krankenhäusern der Havelland Klinik GmbH. Landrat Roger Lewandowski nahm die neuen Zahlen noch einmal zum Anlass, um an die Bevölkerung zu appellieren. Zum Osterfest sollten die Havelländer möglichst in den eigenen vier Wänden bleiben.

Polizei und Ordnungsamtsmitarbeiter werden auch während der Osterfeiertage kontrollieren, ob die Vorgaben der Eindämmungsverordnung eingehalten werden.

Von Joachim Wilisch