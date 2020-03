Veranstalter im Havelland sagen wegen Coronavirus immer mehr Veranstaltungen ab

Havelland

Nicht nur die Großveranstaltungen sind betroffen. Auch immer mehr Versammlungen und Treffen von Parteien und Institutionen im Havelland werden derzeit abgesagt. Der Grund: das sich ausbreitende Coronavirus.

Bis Mittwoch nicht betroffen: der Lauf der Sympathie in Falkensee. Die Veranstaltung, zu der sich bisher 1700 Läufer angemeldet haben, sollte am Sonntag stattfinden. Doch am Nachmittag kam die schlechte Nachricht – das Großereignis ist doch abgesagt.

Auch andere Veranstalter ziehen die Reißleine und informieren darüber, ihre Events vorsichtshalber abzusagen. Der aktuelle Stand:

Falkensee

Das für Freitag in der Stadthalle angekündigte Foyerkonzert fällt aus, die 80er-Jahre-Show im Lise-Meitner-Gymnasium ebenfalls.

Auch der für Donnerstag angekündigte 61. Falkenseer Frauenstammtisch in der Bibliothek findet nicht statt. Darüber informierten am Mittwochnachmittag die Organisatorinnen der Gesprächsreihe. Die Gastfrau Luzie Verbeek vom Robert-Koch-Institut ist krankgeschrieben.

Die Diesterweg-Grundschule in Falkensee verzichtet auf ihr Frühlingskonzert am 26. März. Das für den 27. März geplante Konzert mit dem Titel Berühmte Film-& Musical-Melodien des Brandenburgischen Konzertorchesters in der Stadthalle wird auf den 16. Oktober verschoben.

Paaren im Glien

Überlegt wird in Paaren im Glien beim MAFZ, sagt Geschäftsführerin Ute Lagodka: „Wir stehen im engen Kontakt mit dem Landkreis und dem dortigen Gesundheitsamt.“ Das MAFZ hat für den 14. und 15. März zur Modellbaumesse eingeladen. „Es ist viel vorbereitet, aber Gesundheit geht vor“, sagte sie. „Wenn eine Entscheidung zur Absage fällt, dann kurzfristig.“

Brieselang

Aufgrund des Corona-Epidemie wird es in diesem Jahr in Brieselang keinen Bürgerempfang geben. Wie Gemeindewehrführer Marco Robitzsch bestätigt, ist auch das Osterfeuer am 9. April vorsorglich abgesagt worden, ebenso wie der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang am 1. Mai.

Bereits am Montag hatte die Schulleitung der ZeeBr@-Grundschule in Zeestow die am 20. März geplante Konzertaufführung „Die vier Jahreszeiten“ abgesagt. Diese soll zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang bittet die Bürger zudem darum, Behördengänge auf das Notwendigste zu beschränken.

Wustermark

Alle Ortsteildialoge, die in den fünf Wustermarker Ortsteilen ab Donnerstag bis zum 31. März geplant waren, müssen wegen der Ansteckungsgefahr im Zusammenhang mit dem Corona-Virus erstmal verschoben werden. Darüber informierte Bürgermeister Holger Schreiber. Weil man die Meinung der Bürger zur künftigen Entwicklung ihrer Orte berücksichtigen wolle, die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Der für Freitag geplante Tag der offenen Baustelle am Ernst-Thälmann-Platz in Elstal wurde vom Bauherren, der Firma Vonovia, „aufgrund der aktuellen Lage um die Ausbreitung des Coronavirus“ abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die Anwohner sollen rechtzeitig informiert werden.

Ketzin / Havel

Der Seniorenrat hat sich auf Grund der aktuellen Lage wegen des Corona-Virus vorsorglich entschieden, die geplante Wanderung nach Neustadt/Dosse am 28. April und die Informationsveranstaltung zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht am 26. März ausfallen zu lassen. Das teilt die Vorsitzende Thea Hoedt mit. Beide Veranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Dallgow-Döberitz

Wegen des Corona-Virus kommt es in der Gemeindebibliothek zu Einschränkungen. Dort werden alle Veranstaltungen abgesagt. Betroffen sind unter anderem der ein Lesenachmittag und die Lesung der Schreibwerkstatt Schönwalde-Glien am 12. März. Ob der geführte Rundgang zu Dallgows Militärgeschichte am 21. März stattfinden kann, ist noch ungewiss. Die Gemeindebibliothek bleibt aber geöffnet. Jedoch fallen alle Kita-Termine aus.

