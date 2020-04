Rathenow

Die Zahlen des brandenburgischen Gesundheitsministeriums zu den Corona-Infizierten im Landkreis Havelland haben sich nur wenig verändert. Sie steigen nach wie vor an, seit einigen Tagen aber nur noch im unteren einstelligen Bereich.

Am Sonnabend, Stand 10 Uhr, meldete das Gesundheitsministerium des Landes für den Kreis Havelland 140 Infizierte. Das sind drei mehr als am Freitag. Von Donnerstag zum Freitag war die Zahl nur um eine infizierte Person gestiegen.

Viele den Havelland-Kliniken

Die 140 Fälle schließen alle diejenigen ein, die derzeit erkrankt sind und ambulant oder in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Havelland werden die Krankenhaus-Patienten in die Havelland-Kliniken mit ihren Krankenhäusern in Nauen und Rathenow gebracht. Zudem werden einige Patienten in Berliner Kliniken behandelt.

Bisher ist es bei den fünf Todesfällen geblieben, von denen bislang die Rede war. In insgesamt sieben Kreisen und kreisfreien Städten gab es bis Sonnabend keine mit dem Virus in Verbindung stehenden Toten.

13 mehr im Landkreis Barnim

Den weitaus höchsten Infizierten-Anstieg verzeichnet der Kreis Barnim mit 13 neuen Fällen. Die Zahl der Toten ist in Potsdam-Mittelmark mit 15 die höchste unter den brandenburgischen Flächenkreisen. Abgesehen von Barnim lagen die Zuwächse in den Kreisen und kreisfreien Städten, wo es neue Fälle gab, wie im Havelland im unteren einstelligen Bereich. Drei mehr gab es in Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Teltow-Fläming.

Die Kreisverwaltung Havelland verweist mit Blick auf diejenigen, die inzwischen von der Atemwegserkrankung genesen sind, darauf, dass eine genaue Statistik aufgrund der unklaren Basisdaten nicht möglich sei.

