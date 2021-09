15 Tickets für den MAZ-Wahltalk: Schauen Sie in Marwitz live zu!

Beim MAZ-Wahlforum am 13. September in der Marwitzer Beatfabrik kommen alle Bundestagswahlkandidaten im Wahlkreis 58 zusammen, zu dem auch das östliche Havelland gehört. Es wird spannen, das ist klar. Wer dabei sein möchte, sollte sich in der MAZ-Lokalredaktion melden – telefonisch oder per Email.