Vom 11. bis 13. Februar ist der Regionalausscheid zum mittlerweile 59. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. In Rathenow findet der Wettbewerb auf Regionalebene bereits zum 15. Mal statt. 2021 war der Wettbewerb zwar in Präsenz in Rathenow und Falkensee, aber ohne Publikum. Zudem wurde pandemiebedingt der Regional- mit dem Landeswettbewerb zusammengelegt und nach über zweimonatigen Schulschließungen erst im März 2021 durchgeführt.

„Auch in diesem Jahr findet der Wettbewerb – wieder nur auf Regionalebene – erneut in Rathenow und Falkensee statt, um die 288 Teilnehmer aus den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Havelland und den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel besser verteilen und das Hygienekonzept leichter einhalten zu können“, sagt Simone Seyfarth, Leiterin der Musik- und Kunstschule Rathenow.

Feierliche Übergabe der Urkunden und Abschlusskonzert im Theatersaal des Rathenower Kulturzentrum müssten leider entfallen. Glücklich aber sei sie, dass der Wettbewerb in Brandenburg in Präsenz laufe. „Unsere Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt weichen auf die digitale Variante aus, was aus musikalischen und pädagogischen Gesichtspunkten nachteilig ist.“

„Jugend musiziert“ im Havelland: Das bewertet die Jury

In diesem Jahr stellen sich junge Nachwuchsmusiker in vier Solowertungen. Die Jury bewertet Streichinstrumente (Violine, Viola, Cello, Kontrabass), Akkordeon, Schlagzeug und Pop-Gesang am Wochenende. In Falkensee finden am Freitag, Sonnabend und Sonntag die fünf Ensemblewertungen statt: Klavier-Kammermusik, Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble und Alte Musik. Aus der Musik- und Kunstschule nehmen 52 Kinder und Jugendliche teil, davon kommen sechs aus dem Westhavelland.

Schon 2021 ging die Teilnehmerzahl coronabedingt stark zurück. Auch 2022 gibt es wieder deutlich weniger Teilnehmer. Für die Teilnehmer seien durch Unterrichtsausfall die Bedingungen erschwert. Die Schüler seien gut vorbereitet, aber gerade das gemeinsame Proben in den Ensembles sei sehr schwierig. Zudem fehlten den Schülern seit über zwei Jahren Auftrittserfahrungen, so Simone Seyfarth.

Es sei erstaunlich, dass sich so viele Kinder und Jugendliche für die Ensemble-Kategorien angemeldet hätten. „Im Probekonzert am 9. Februar konnte ich mich von der hohen Qualität überzeugen. Es war eine große Freude, die Nachwuchsmusiker beim gemeinsamen Musizieren zu erleben.“

Der Landeswettbewerb ist vom 24. bis 26. März in Frankfurt/Oder und der Bundeswettbewerb vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg.

Von Uwe Hoffmann