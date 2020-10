182 Schleiereulen wurden 2020 im Naturpark Westhavelland beringt

Milow

Kirchtürme, Scheunen oder Ruinen dienen Turmfalken, Fledermäusen oder Dohlen als Brutquartier. Auch die ursprünglich Baumsteppen bewohnende Schleiereule ist als Kulturfolger den Menschen in Mitteleuropa in die Siedlungen gefolgt und bevorzugt, ziemlich ortstreu, offene Agrarlandschaften mit dörflichen Siedlungen.

Die Schleiereule In der zoologischen Ordnung Eulen gehört die Schleiereule (Tyto alba) innerhalb der Familie Schleiereulen zur Hauptgattung mit weltweit zahlreichen Arten. Zu den auffälligsten Erkennungsmerkmalen des nachtaktiven Greifvogels gehören das herzförmige dunkle Gesicht mit den verhältnismäßig kleinen, schwarzen Augen. In Mitteleuropa brüten 18.000 bis 28.000 Paare, davon mehr als 60 Prozent auf deutschem Gebiet. 1977 war die Schleiereule in Deutschland Vogel des Jahres.

Ihren Nachwuchs ziehen die Eulen vor allem in Kirchtürmen, Scheunen oder ehemaligen Trafotürmen groß. Im Naturpark Westhavelland schuf der Nabu Westhavelland in den letzten 17 Jahren für die Schleiereule insgesamt 109 Brutmöglichkeiten in 43 Trafotürmen, 43 Scheunen und 23 Kirchtürmen, die heute sieben Enthusiasten regelmäßig betreuen.

Eine Schleiereule verlässt ihren Brut-Trafoturm durch ein Loch der ehemaligen Isolatoren. Quelle: Uwe Hoffmann

In der diesjährigen Saison zogen 39 Brutpaare insgesamt 182 Jungtiere auf, die in den letzten Wochen beringt wurden. „Im Altkreis Rathenow, mit Friesack, brüteten elf Paare in Türmen, fünf in Scheunen und drei in den Kirchen Buschow, Göttlin und Landin.

Im Bereich des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hatten 18 Brutpaare in Türmen und zwei in Scheunen Nachwuchs. Das sind durchschnittlich und 4,5 Junge pro Brutpaar“, sagt René Riep vom Nabu Westhavelland.

Trotz Rückgang auf hohem Niveau

„Damit ist die Schleiereulen-Population immer noch auf hohem Niveau. Den Rückgang um ein Drittel Jungtiere gegenüber 2019, dem Jahr mit der bisher größten Anzahl Nachwuchs (299 Jungtiere von 54 Brutpaaren) kann man noch nicht erklären“, so Riep. Der schwankende Zyklus des Angebots an Mäusen, der Hauptnahrung der Tiere, spiele sicher eine Rolle.

Der Schleiereulen-Nachwuchs wartet dicht gedrängt auf die Beringung. Quelle: Uwe Hoffmann

Im ersten Jahr 1993 wurden im Altkreis Rathenow vier Brutpaare mit 18 Jungtieren gezählt. Seitdem wurde die Zahl der Brutkästen stetig erhöht. Und so stieg auch die Zahl der Brutpaare und Jungtiere nahezu jedes Jahr an.

Im Jahr 1999 wurden 33 Brutpaare gezählt, die 199 Jungtiere aufzogen. In den Folgejahren schwankte die Schleiereulen-Population bis zum Jahr 2005, als 69 Brutpaaren und 289 Jungtiere gezählt wurden. „Dieser Anstieg ist auch mit der Erhöhung der Zahl der Brutkästen auf rund 80 erklärbar“, so Riep.

Einbruch im Jahr 2010

Doch ständig aufwärts ging es nicht. Im Jahr 2010 brach der Bestand an Schleiereulen nahezu komplett ein. Nur in Bahnitz hatte hatte ein Brutpaar fünf Junge. Grund für diesen Einbruch war der Winter 2009/2010 mit starken Schneefällen.

Seitdem wächst die Schleiereulen-Population wieder. Ein sprunghafter Anstieg von 18 Brutpaaren mit 84 Jungtieren im Jahr 2018 auf das Rekordjahr 2019 mit einer Verdreifachung der Zahl der Brutpaare und Jungtiere ist unter anderem dadurch zu erklären, dass sich seit 2018 der Rathenower Christoph Prochotta im Artenschutzprogramm für die Schleiereule engagiert und so die Zahl der Brutkästen von 84 auf 109 erhöht werden konnte.

Schleiereulen-Nachwuchs in Witzke mit dem typisch herzförmigen dunklen Gesicht. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Trafotürme wurden von der e.dis übernommen. Deren Anzahl wird sich kaum noch erhöhen, da alte Türme abgerissen wurden und keine weiteren mehr zur Ausmusterung zur Verfügung stehen“, so Riep. „Vor zirka drei Wochen wurde ein Turm in Paulinenaue an das Amt Friesack übergeben, der demnächst als Brutturm vorbereitet wird. In den kommenden Wochen werden die über die Saison durch die Altvögel stark verdreckten Brutkästen wieder gereinigt.“

Nach zwei Monaten flügge

Das Weibchen legt drei bis zwölf Eier im Abstand von zwei Tagen. Die dadurch ungleich großen Jungvögel sind nach etwa zwei Monaten flügge. Bereits ab dem 31. Lebenstag üben sie Jagdtechniken mit so genannten „Mäuselsprüngen“ und ab dem 44. Lebenstag mit ersten Flattersprüngen. Deshalb müssen die Brutkästen während der Brutphase zweimal kontrolliert werden, um die Jungvögel zu beringen. Im September erfolgt eine weitere Kontrolle auf Spät- oder mögliche Zweitbruten.

