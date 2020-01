Neue Heimat für 2,6 Millionen Jungaale

Havelland

Ein bisschen sehen sie aus wie Regenwürmer – gut fünf Zentimeter lang und so durchsichtig, dass man Herz, Wirbelsäule und Darmtrakt mit bloßem Auge erkennen kann. Die Rede ist von jungen Aalen, die wegen des oben beschriebenen Aussehens Glasaale genannt werden.

Der Hohennauener Fischer Benno Schöpp hat am Freitag 90 000 Exemplare in seinem Revier ausgesetzt. Am Mühlenwehr in Rathenow ließ er rund 40 000 der quirligen Jungfische zu Wasser, 30 000 kamen in den Witzker See und 20 000 tummeln sich jetzt im Wolzensee.

66 Millionen Jungaale Das Pilotprojekt zur Wiederauffüllung des europäischen Aalbestandes wird von der Fischereischutzgenossenschaft „ Havel“ Brandenburg koordiniert und läuft seit 15 Jahren. In dieser Zeit wurden über 66 Millionen Jungaale im Wert von elf Millionen Euro ausgesetzt. 80 Prozent der Besatzkosten kommen aus Förderprogrammen der EU und des Landes Brandenburg. Den Rest tragen die Fischer und Anger selbst.

Benno Schöpp war nicht der einzige Fischer, der am Freitag in Sachen Glasaal aktiv war. Rund 30 Fischer der Fischereischutzgenossenschaft „ Havel“ Brandenburg und des Fischereischutzvereins „ Havel“ Potsdam waren an dem Aalbesatz beteiligt. Auf dem Havelabschnitt zwischen Potsdam und Havelberg inklusive der Nebengewässer wurden rund 2,6 Millionen Glasaale zu Wasser gelassen.

In Spezialbehältern wurden die Jungaale von Frankreich ins Havelland transportiert. Quelle: Markus Kniebeler

Nach Auskunft von Ronald Menzel von der Fischereischutzgenossenschaft „ Havel“, von der die Aktion koordiniert wurde, soll so der europäische Aalbestand erhöht werden. Das Projekt, es handelt sich um den umfangreichsten Aalbesatz in ganz Deutschland, läuft seit nunmehr 15 Jahren.

Reise von 4500 Kilometern

Wenn man die kleinen Fische sieht, kann man kaum glauben, welche Reise diese schon hinter sich haben. Vor drei bis vier Jahren schlüpften sie in der Sargassosee im Golf von Mexiko und legten 4500 Kilometer zurück bis zu den Küsten Portugals und Frankreichs.

Die Glasaale, die Benno Schöpp und seine Fischer-Kollegen am Freitag in die Havel gesetzt haben, wurden in südfranzösischen Flüssen gefangen und in Spezialbehältern nach Brandenburg gebracht.

Fördermittel der EU

Früher seien die Jungfische die Atlantikküste hoch gewandert bis in nördliche Regionen, sagt Ronald Menzel. Weil diese Routen seit einiger Zeit nicht mehr so frequentiert seien, helfe man nach. Das Umsetzen der Jungfische von Südeuropa in nördliche Regionen wird von der Europäischen Union gefördert.

Ziel des Besatzes ist nach Auskunft Menzels, dass mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Aale nach 8- bis 15-jährigem Aufenthalt in hiesigen Binnengewässern die Rückwanderung in ihre angestammten Laichgebiete im Golf von Mexiko antreten und dort zur Reproduktion des europäischen Aalbestandes beitragen.

„Um den Fischen die Rückkehr zu ihren Laichgebieten zu ermöglichen, haben alle Besatzgebiete im Land Brandenburg einen freien Zugang zum Einzugsgebiet der Elbe“, erklärt Menzel. So gelangen sie in die Nordsee und können von dort die weite Rückreise durch den Atlantik antreten.

Nur rund fünf Zentimeter groß, aber schon 4500 Kilometer zurückgelegt: Die Glasaale stammen aus dem Golf von Mexiko. Quelle: Markus Kniebeler

Erste Erfolge des Langzeitprojektes können laut Menzel schon verzeichnet werden. Seit rund sechs Jahren sei an den europäischen Küsten bei den Glasaalfängen ein nennenswerter Anstieg festzustellen. „Das spricht für eine Erholung des Aalbestandes und den Erfolg der europaweiten Besatzmaßnahmen.“

Die jungen Fische, die Benno Schöpp am Freitag in seinem Revier aussetzte, schienen eine Weile zu brauchen, ehe sie sich im Havelwasser orientiert hatten. Doch dann, nach kurzer Zeit, schwammen sie in alle Richtungen davon. Wie viele es tatsächlich zurück in den Golf von Mexiko schaffen, weiß niemand. Aber bisherige Erkenntnisse legen nahe, dass eine stattliche Zahl die weite Reise bewältigen wird.

Von Markus Kniebeler