20 + 1: Jubiläumskonzert der Havelländischen Musikfestspiele auf Schloss Ribbeck

Der Wettergott meinte es zu gut an diesem Sonntagnachmittag, 34 Grad im Schatten, kaum Wind, trotzdem freuten sich die Besucher auf das Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen der Havelländischen Musikfestspiele im Garten von Schloss Ribbeck.

Hitzekonzert im Ribbecker Schlossgarten

Die meisten Konzertbesucher suchten unter der großen Eiche Schutz vor den Sonnenstrahlen. Einige Gäste hatten Regenschirme, ein Ehepaar sogar einen großen Sonnenschirm zum Schutz vor der Sonne dabei. „Das war ein Tipp von Herrn Wasser, er meinte wir sollten uns einen Schirm zum Schutz vor der Sonne mitbringen“, berichteten Vera Munz und Ludwig Zimmermann aus Potsdam. Das Ehepaar ergänzte scherzend: „Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wo die Leitungen der Rasensprenger verlaufen. Wir müssen aufpassen, dass wir den Schirm nicht auf eine dieser Leitungen rammen, dann haben wir hier eine riesige Fontäne.“

Das Potsdamer Ehepaar Vera Munz und Ludwig Zimmermann brachte ihren eigenen Sonnenschirm mit zum Konzert Quelle: Enrico Berg

Bei kühlen Getränken genossen die Konzertgäste das Jubiläumskonzert. Zu Gast war das Berolina Ensemble. Die Musiker, David Gorol (Violine), Laura Kania (Violine), Dorian Wetzel (Viola), Aleke Alpermann (Violoncello), Rolf Jansen (Kontrabass), Franziska Dallmann (Flöte), Friederike Roth (Klarinette) und Viller Valbonesi (Klavier) spielten im ersten Teil ein Best-of-Programm aus zehn Jahren Berolina Ensemble.

Berolina Ensemble spielt unbekannte Werke

So erklangen auch unbekanntere Werken von Heinrich Hofmann, Waldemar von Bausznern oder Hugo Kaun. Im zweiten Teil wurden passend zum diesjährigen Piazzolla-Jahr auch dessen Werke zu Gehör gebracht.

Spaziergänger hielten vor Schloss Ribbeck inne um den Klängen des Klassikkonzertes zu lauschen Quelle: Enrico Berg

Das Publikum bestand zum größten Teil aus reiferen Klassikliebhabern, aber auch junge Leute und sogar zwei Kinder besuchten das Konzert. Für die 19-jährige Sophie Sroka aus Brieselang ist es das erste klassische Konzert, das sie besucht: „Das Ambiente hier im Schlossgarten ist wunderschön, mir gefällt die Musik sehr gut, es ist ein toller Nachmittag hier in Ribbeck.“

Begleitet wurde sie von ihrem zwei Jahre älteren Freund Valentin Spielhagen aus Falkensee, er spielt seit der 3. Klasse Klavier und besuchte bereits mehrfach Klassikkonzerte: „Meine Großeltern hatten die Karten für dieses Konzert, sind heute aber leider verhindert. So haben wir gerne die Karten übernommen und freuen uns auf das schöne Konzert.“

Madleen Fox, Geschäftsführerin der Havelländische Musikfestspiele gGMbh Ribbeck Quelle: Enrico Berg

Madleen Fox, Geschäftsführerin der Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, ist glücklich, dass das Jubiläumskonzert nun stattfinden konnte. „Letzte Woche Freitag haben wir die Genehmigung erhalten, dass wir das Konzert veranstalten dürfen. Aufgrund der aktuellen Verordnungen besteht keine Maskenpflicht bei Open-Air-Konzerten mehr. Das wäre für die Gäste heute auch ziemlich anstrengend bei dieser Hitze.

300 Karten für Konzert verkauft

300 Karten fanden ihre Abnehmer, somit sind wir ausverkauft. Allerdings ist gut ein Drittel der Gäste nicht erschienen, das schulden wir der hohen Temperatur an diesem Tag.“ Im Vorfeld hatten viele Karteninhaber telefonisch angefragt, ob das Konzert denn trotz der hohen Temperatur stattfinde. „Wir haben den Konzertbesuchern empfohlen, dass sie Hüte tragen sollten und Schirme als Schattenspender mitbringen könnten.“

Um den Gästen und den Künstlern den Aufenthalt bei dieser Hitze so angenehm wie möglich zu machen, hatten sich Madleen Fox und ihr Team viele Gedanken gemacht. Für die Künstler sei das Musizieren bei diesen Temperaturen wie Leistungssport. So habe man für die Akteure viele gekühlte Getränke bereitgestellt, eine überdachte Bühne schützte sie vor der Sonneneinstrahlung. „Es gibt mehrere Getränkestationen und wir haben versucht, die meisten Sitzplätze unter die alte Eiche zu platzieren. Die Rasensprenger laufen, diese können gerne zur Abkühlung genutzt werden.“

Leander und Charlotte nutzten die Rasensprenger um sich bei den hohen Temperaturen abzukühlen Quelle: Enrico Berg

Das ließen sich die acht Jahre alte Berlinerin Charlotte und ihr Bruder Leander (6) nicht zweimal sagen. In der Pause sausten sie zwischen den Rasensprengern hin und her, bis die beiden pitschnass waren, die Kinder fanden das großartig, nur die Erwachsenen waren da eher verhalten und schauten den Geschwistern bei der Abkühlung zu. Charlotte spielt seit zwei Jahren Flügel und Klavier, war von dem Konzert begeistert und verfolgte es sehr konzentriert. „Das ist eine sehr schöne Location mit dem Garten und dem Schloss“, ist die Meinung von Mama Janina Bertram, „toll, dass man mit den Kindern so ein Konzert besuchen kann, sie stören hier niemanden und können sich frei bewegen.“

Lena Kretzschmar, Damaris Kretzschmar, Andrea Kuhley und die beiden Geburtstagskinder Michael Kuhley und Bernd Kretzschmar. Die Familien nutzen das Jubiläumskonzert und feierten die Geburtstage nach Quelle: Enrico Berg

Familie Kretzschmar aus Hennigsdorf und Familie Kuhley aus Hohen Neuendorf nahmen das Open-Air-Konzert zum Anlass, um zwei Geburtstage nachzufeiern. Anfang Juni wurde Michael Kuhley 60 Jahre alt und sein Freund Bernd Kretzschmar feierte seinen 54. Geburtstag. Das Schloss sei wunderschön, unter der alten Eiche könne man das Konzert im Schatten sehr genießen, erzählten die beiden Familien. „Überraschend schön fanden wir die unbekannteren Werke, diese wurden mit sehr viel Hingabe und Charisma vorgetragen.“

