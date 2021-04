Havelland

Die Havelland Kliniken schließen die Impfstelle im Rathenower Seniorenpflegezentrum Fontanepark. Das teilte Babette Dietrich, Pressesprecherin der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, am Freitag mit. Seit Mitte März waren dort Patienten geimpft worden, die das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland den Kliniken zugewiesen hatte. Hier wurden Dietrich zufolge in dieser Woche weitere Impfungen für besondere Risikogruppen durchgeführt.

Allerdings können diese mangels Impfstoffzuteilung im Landkreis in den kommenden Wochen nicht fortgesetzt werden. Die anstehenden Zweitimpfungen für die bisher geimpften Gruppen werden jedoch abgesichert. Hintergrund ist der derzeitige Impfstoffmangel.

Dank an die Mitarbeitenden

Zur Schließung der Impfstelle erklärt der Geschäftsführer der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, Jörg Grigoleit: „Ich bedanke mich besonders bei unseren Mitarbeitenden, die trotz der seit über einem Jahr anhaltenden Belastungen durch die Covid-Pandemie, mit Freude und Engagement die zusätzlichen Impfangebote ermöglicht haben. Damit konnten wir unseren Beitrag leisten, um die Zeit bis zur dringend benötigten Betriebsaufnahme des Impfzentrums in Rathenow zu überbrücken. Nunmehr müssen wir uns wieder auf die Bewältigung der dritten Welle der Pandemie im Krankenhaus und Rettungsdienst konzentrieren.“

Derzeit werden in der Havelland Klinik in Nauen 24 Covid-Patienten stationär behandelt, davon müssen vier intensivmedizinisch versorgt werden, zwei Patienten werden beatmet. Zudem werden in den Kliniken Nauen und Rathenow jeweils drei Verdachtsfälle isoliert stationär versorgt.

Auch Arztpraxen des MDZ impfen

Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe unterstützt die Impfaktivitäten im Landkreis auch auf einem weiteren Weg. Seit voriger Woche nehmen die Arztpraxen des Medizinischen Dienstleistungszentrums Havelland Schutzimpfungen ihrer Patienten vor.

Die Menge der ausgelieferten Impfdosen ist auch hier noch stark begrenzt, so die Klinik. In Nauen, Falkensee und Premnitz konnten die insgesamt gelieferten 124 Impfdosen erfolgreich und problemlos verimpft werden. Sobald Zeitpunkt und Umfang der nächsten Lieferungen feststehen, werden die Praxen weitere Termine mit ihren Patientinnen und Patienten vereinbaren.

Von MAZonline