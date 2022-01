2G, 3G, 3G+: So läuft es bei den Feuerwehren im Westhavelland

Westhavelland

Eine einheitliche Verfahrensweise gibt es nicht, wenn es ums Impfen und Testen bei den Feuerwehren im Havelland geht. Aber der Trend ist klar: Die meisten sind geimpft, die Einsatzbereitschaft ist gegeben.

Strenge Regeln für wöchentliche Treffen der Rathenower Feuerwehr

Rathenow: Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig hält sich an die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg. Und in der steht, dass für Angestellte die 3G-Regel gilt. Nun sind Feuerwehrleute zwar keine Angestellten, sondern Ehrenamtler. Aber es spricht nach Lienigs Auffassung nichts dagegen, sich auch bei der Feuerwehr an die Regel zu halten. Wer also weder geimpft noch genesen ist, muss sich einem Schnelltest unterziehen.

Oliver Lienig, Ortswehrführer in Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Bei den wöchentlichen Zusammenkünften der Rathenower Ortswehr wird diese Regel streng befolgt. Mehr noch: Auch die Geimpften und Genesenen unterziehen sich einem Schnelltest. „So wollen wir das Risiko, dass sich das Virus in unseren Reihen verbreitet, minimieren“, sagt Lienig. Der Tisch mit den Tests steht auf dem Gelände der Feuerwache. Auch der anschließende Übungsbetrieb findet weitestgehend an der frischen Luft statt. Und die Mannschaft trainiert nicht als Ganzes, sondern wird in Gruppen aufgeteilt. Auch so soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.

„Es wäre derzeit nicht klug, die Gruppe zwei Stunden lang in einen stickigen Raum zu sperren“, so der Ortswehrführer. Zumal die meisten Trainingsinhalte gut im Freien zu absolvieren seien. Die Impfquote bei der Rathenower Feuerwehr liegt übrigens über dem Bundesschnitt. Von den 156 aktiven Kräften (Ortsteilwehren inklusive) haben 143 eine oder zwei Impfungen erhalten, 98 wurden bereits zum dritten Mal geimpft. Das heißt, es gibt 13 ungeimpfte Aktive. Da diese alle im Arbeitsleben stehen, müssen diese der 3G-Regel zufolge ihrem Arbeitgeber täglich einen negativen Test vorlegen. Also könne man – wenn es zu einem Einsatz kommt – davon ausgehen, dass diese Kameraden getestet sind, so Lienig. „Anders würde es auch nicht funktionieren“, sagt er. Man könne vor einen Einsatz, bei dem jede Minute zähle, keine 15-minütige Testprozedur setzen. Aber das sei aus den oben genannten Gründen ja auch nicht notwendig.

95 Prozent der Feuerwehrleute im Amt Nennhausen geimpft

Nennhausen: Wie Adrian Huxdorf, stellvertretender Wehrführer und stellvertretender Amtsbrandmeister, mitteilt, gilt laut der letzten Wehrführer-Telefonkonferenz vom 5. Januar nicht die 2G-Regel im Havelland. „Wir arbeiten nach der 3G-Regel. Die jeweiligen Ortswehrführer oder Beauftragten der einzelnen Ortswehren führen die Kontrollen durch.

Adrian Huxdorf, stellvertretender Ortswehrführer in Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Bei uns sind etwa 95 Prozent geimpft. Leider dürfen die Ungeimpften und nicht krank gewordenen Kameraden nicht an Kreis- und Landesausbildungen teilnehmen, weil dort 2G plus gilt“, sagt Huxdorf. Das könnte zu Problemen kommen, weil zum Beispiel dadurch auch geforderte Atemschutzbelastungsläufe nicht gemacht werden und die Kameraden nicht im Innenangriff eingesetzt werden können.

„Wir fahren mit verkleinerter Besatzung (auf dem Löschfahrzeug sechs statt neun Einsatzkräfte oder vier statt sechs bei Staffelkabinen), wenn es das Einsatzstichwort zulässt und tragen FFP2-Masken. Im Einsatz gilt ebenfalls die 3G-Regel. Tests finden nach den Einsätzen statt. „Die allgemeine Stimmung unter den Feuerwehrleuten ist im Moment nicht so gut. Alle wünschen sich wieder ein normales Feuerwehrleben“, sagt er. Die Kameradschaft wird durch fehlende teambildende Maßnahmen stark in Mitleidenschaft gezogen. Einige Kameraden lassen sich nur noch selten sehen, weil sie Menschenansammlungen im Allgemeinen meiden“, so Adrian Huxdorf

Für das Einsatzgeschehen gilt die 2G-Regel nicht

Rhinow: Die Rhinower Feuerwehr setzt bei der Ausbildung auf Online-Zoom-Meeting, die sie organisiert und durchführt. „Ich schätze den Anteil der Geimpften auf etwa 80 Prozent. Es gibt keine namentliche Erfassung, wer geimpft und wer nicht geimpft ist“, erklärt Michael Mirschel, Amtsbrandmeister Rhinow. Allein vom Datenschutz her gebe es bis jetzt keinen Grund zu dieser Statistikerhebung.

Amtsbrandmeister Michael Mirschel. Quelle: Norbert Stein

Für das Einsatzgeschehen gilt die 2G-Regel nicht. Die Einsätze werden je nach Einsatzstichwort in einer geringeren Fahrzeugbesatzung abgearbeitet. Ausnahme sind Brandeinsätze, wo in voller Personalstärke ausgerückt wird. Für die Fahrzeugbesatzung gilt die Verwendung einer FFP2-Maske im Fahrzeug. Die Zutrittsberechtigungen für Einsatzkräfte ergeben sich aus der derzeitig geltenden Eindämmungsverordnung. „Da wir im Moment nur Onlinedienst machen, spielt es keine Rolle, ob die Kameraden ungeimpft oder geimpft sind. Im Einsatz werden Ungeimpfte nach dem Einsatz getestet.“

Die Stimmung ist verhalten. Der Onlinedienst ist und kann nur eine Notlösung sein. „Wir werden spätestens, wenn die Inzidenz es zulässt, den aktiven Dienst wieder ab März beginnen. Die Wartung der Einsatztechnik zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft findet nur maximal mit zwei Personen unter Einhaltung der derzeitig geltenden Verordnung statt“, so Mirschel.

Einsatzbereitschaft war bislang immer gegeben

Premnitz: In den drei Ortswehren der Stadt Premnitz gilt für Ausbildungen und Dienste die 3G-Regelung. Sämtliche Nachweise (Impfung, Genesung und Test) werden vom jeweiligen Ortswehrführer kontrolliert und digital dokumentiert. Ungeimpfte müssen vor Beginn einen entsprechenden Testnachweis vorlegen oder unter Aufsicht einen Schnelltest durchführen. Die Schnelltests werden von der Stadt gestellt. Darüber wacht in der Stadt Premnitz das Sachgebiet Brandschutz im Rathaus mit Stadtbrandmeister Olaf Thiem.

Stadtbrandmeister Olaf Thiem.

In etwa 70 Prozent der aktiven Feuerwehrleute in den Ortswehren Premnitz, Döberitz und Mögelin sind geimpft. Grundsätzlich sei es Ungeimpften erlaubt, bei einem Einsatz mitzufahren. Allerdings gehe man davon aus, dass es einen entsprechenden Testnachweis gibt. Grundsätzlich halte man sich an die Vorgaben, die sich aus den Verordnungen zu Corona ergeben. Bisher konnte die Feuerwehr Premnitz zusammen mit den Wehren in den Ortsteilen die Einsatzbereitschaft sicherstellen.

Alle Kameraden müssen sich vor Dienstantritt auf das Virus testen

Milower Land: Das ist natürlich auch das Ziel der Kameraden im Milower Land. Rund 220 Männer und Frauen sind hier ehrenamtlich in zwölf Ortsfeuerwehren organisiert. Die meisten von ihnen haben sich gegen Corona impfen lassen. „Wir haben eine recht hohe Impfquote von etwa 90 Prozent, was uns wirklich freut“, betont der stellvertretende Gemeindebrandmeister David Schillbach.

David Schillbach, stellvertretender Brandmeister der Gemeinde Milower Land. Quelle: Christin Schmidt

Seit November gilt im Milower Land zudem eine Dienstanweisung, nach der sich alle Kameraden vor Dienstantritt auf das Virus testen müssen – egal, ob sie geimpft oder ungeimpft sind. Außerdem wird nur in Staffelstärke trainiert. Das heißt, zum Dienst kommen maximal sechs Kameraden. Stehen zwei Fahrzeuge und genügend Platz zur Verfügung, können auch zwei Staffeln trainieren, das sei aber in den meisten Ortsfeuerwehren nicht möglich. Wer zum Training kommt, meldet sich vorab über eine App an. „Die App hat eine Rückmeldefunktion, das erleichtert uns unheimlich die Arbeit. Denn so sieht jeder Kamerad, ob sich bereits sechs Ehrenamtler für den Dienst angemeldet haben oder ob noch freie Kapazitäten sind“, erklärt Schillbach.

Der eine oder andere Kamerad aus dem Milower Land sei zwar bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden, allerdings nicht unmittelbar vor dem Dienst. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister hofft, dass das so bleibt und alle Wehren weiterhin einsatzbereit sind. Die wenigen Ungeimpften würden der Einsatzbereitschaft jedenfalls nicht im Wege stehen. Zudem werde die Dienstanweisung in allen Orten problemlos umgesetzt. Das trage ebenfalls dazu bei, dass sich das Virus nicht in einzelnen Ortsfeuerwehren ausbreitet und eine ganze Wehr lahmlegt.

Von Markus Kniebeler, Christin Schmidt, Joachim Wilisch und Jürgen Ohlwein