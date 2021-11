2G in der Gastronomie: So lief die erste Woche im Westhavelland

Rathenow

„Ein dickes Lob an die Servicekraft, die trotz Beschimpfungen uneinsichtiger Gäste die Nerven bewahrt hat“, so steht es im Gästebuch vom „Gasthof Milow“. Die Gastronomen im Havelland haben es dieser Tage nicht leicht. Dabei befand sich die Branche nach drei Corona-Wellen mit Lockdowns, Zugangsbeschränkungen und anderen Begleiterscheinungen gerade auf dem Weg der Erholung. Doch schon rollt die vierte Welle heran, die nach Befürchtung vieler noch heftiger ausfallen wird als das bisher Erlebte.

Eine erste Konsequenz aus den rapide steigenden Infektionszahlen wurde bereits gezogen. Seit Montag gilt in allen gastronomischen Betrieben der Region die 2G-Regel. Das heißt, dass Gäste beim Betreten des Lokals nachweisen müssen, dass sie geimpft sind oder eine Corona-Infektion überstanden haben. Die Vorlage eines negativen Tests dagegen berechtigt nicht mehr zum Eintritt.

Die Gäste bleiben aus

In den Cafés und Gaststätten hat diese Regelung bereits Spuren hinterlassen. Shkodran Mustafa vom Restaurant „Trattoria Due Fratelli“ in der Berliner Straße berichtet von einem spürbaren Kundenrückgang seit Einführung der Regelung. Und ein Blick in den Gastraum zur Mittagszeit, in der das Lokal immer gut besucht ist, liefert den Beweis; Drei Tische sind besetzt. „Normalerweise sind es mehr als doppelt so viele“, sagt Mustafa.

Manuel Ruschitzka, Inhaber des Eiscafés Rokoko. Quelle: Christin Schmidt

Auch in der Eisbar Rokoko ist der Umsatzrückgang spürbar. Gleich am Eingang weist ein Bildschirm unübersehbar auf die 2G-Regel hin. „Viele Leute, die das sehen, machen kehrt und kommen gar nicht rein“, sagt Inhaber Manuel Ruschitzka. Das Problem sei, dass sich offenbar nicht alle Gaststätten an die neue Regel halten. Von etlichen Gästen habe er den Satz gehört: „Dann essen wir unser Eis eben woanders.“ So lange das Ordnungsamt nicht konsequent kontrolliere, werde die 2G-Regel keinen Effekt haben. „Und diejenigen, die sich daran halten, haben den Nachteil.“

Bernd Eulitz, Direktor des Golfhotels Semlin. Quelle: Markus Kniebeler

Etwas anders ist die Lage im Golfresort Semlin. Schon vor der Einführung der 2G-Regel seien nahezu alle Gäste geimpft gewesen, berichtet Hoteldirektor Bernd Eulitz. Unaufgefordert werde der Nachweis vorgelegt. Einen merklichen Rückgang der Buchungen sei nicht zu verzeichnen. Allerdings würden momentan viele Weihnachtsfeiern abgesagt, die vor der vierten Welle reserviert worden seien.

Konsequenzen im Friesenhof

In Mützlitz gibt es das Landgasthaus Friesenhof. Ein sehr beliebtes Lokal – nicht nur bei den Leuten, die in Mützlitz und den Nachbardörfern wohnen, sondern auch weiter weg. „Das wirkt sich tödlich aus“, sagt Gastwirt Thomas Hilmer. „Die Leute sagen alles ab.“ Der Friesenhof hat darum zurzeit nicht geöffnet. Im Angebot ist weiter der Außer-Haus-Service. Man kann Essen bestellen und abholen. „Das funktioniert, ohne Überbrückungshilfen wäre es aber nicht zu schaffen“, sagt Hilmer.

Der Gastwirt hat sich entschlossen, sein Lokal nun frühestens Ostern 2022 wieder zu öffnen. Damit umgeht er, sich ständig auf neue Regelungen einstellen zu müssen. „Ich freue mich sehr auf meine Gäste und bedauere, dass die Situation so ist – aber ich hoffe, es kommen irgendwann wieder andere Zeiten.“

Mathias Winterfeld vom Gasthof Milow. Quelle: Christin Schmidt

Im Gasthof Milow blickt Inhaber Mathias Winterfeld hingegen positiv auf die erste Woche mit der 2G-Regelung zurück. „Bislang lief es für uns sehr gut. Wir hatten viele Besucher und am Dienstag auch schon die erste Weihnachtsfeier mit der 2G-Regel“, berichtet der Gastronom. Er und sein Team hätten sich bereits seit Wochen streng an die 3G-Regel gehalten und dafür sowohl im Internet als auch persönlich so manche Beleidigung erfahren. Das halte sie aber nicht davon ab, sich an die Regeln zu halten.

Zulauf trotz 2G-Regel

Um erst gar keine Diskussionen aufkommen zu lassen, weist das Personal des Gasthofs Milow bereits bei der Reservierung auf die Bestimmungen hin. „Ich kann nur sagen, dass wir trotz 2G-Regel genug Zulauf haben. Bislang gab es auch nur eine Absage für eine Hochzeitsfeier im Februar und vereinzelt Absagen für einzelne Tische während der Feiertage. Allerdings ist die Nachfrage groß genug, um freie Tische wieder zu vergeben“, sagt Winterfeld. Das Essen für einige Weihnachtsfeiern wird er nun als Buffet liefern, statt es im Restaurant zu servieren. Am Donnerstag stellte er zudem einen neuen Koch ein.

Es gibt auch positives Feedback. Wie der eingangs zitierte Gästebucheintrag auf der Homepage des Gasthofes. Andere Besucher aus Genthin waren bereit, noch einmal nach Hause zu fahren, um ihren Impfausweis zu holen.

Von Markus Kniebeler, Joachim Wilisch und Christin Schmidt