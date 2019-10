Havelland

Der Jahrestag des Mauerfalls jährt sich am 9. November zum 30. Mal. Mit vier Tagen Verspätung wurde der Antifaschistische Schutzwall, so die offizielle Bezeichnung auch zwischen Falkensee und Berlin, am 13. November, geöffnet. Tausende Falkenseer und Havelländer strömten zur heutigen Spandauer Straße, um auf die Berliner Seite zu gelangen. Vor Ort war damals auch Berlins Regierender Bürgermeister Walter Momper. Der Grenzübergang an der Heerstraße öffnete bereits am 9. November.

Gedränge zur Maueröffnung in Falkensee am 13. November 1989 in der damaligen Max-Reimann-Straße. Mit von der Partie der Regierende Bürgermeister von Westberlin Walter Momper. Quelle: Archiv

Wie haben Sie den Mauerfall erlebt? Die MAZ sucht Havelländer, die von ihren persönlichen Erlebnissen rund um die historische Wende erzählen. Waren Sie am 9. oder 13. November an der Grenze? Was haben Sie bei Ihrem ersten Besuch im Westen gemacht? Hatten Sie beruflich mit der Wende zu tun? Sind Sie von hier in den Westen oder umgekehrt gegangen? Wir suchen auch Havelländer, die zum Mauerfall 30 Jahre alt waren oder gerade geboren wurden.Vielleicht führen Sie heute auch eine Ost-West-Ehe?

Wenn Sie Fotos und Erinnerungen haben, die Sie mit anderen teilen möchten, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf viele Begegnungen.

