35 Verkehrstote: Polizeidirektor warnt Raser und Drängler

Brandenburg/H

Auf dem rund 2800 Kilometer umfassenden Straßennetz im Verantwortungsbereich der Polizeidirektion West verloren im vergangenen Jahr 35 Menschen ihr Leben durch Verkehrsunfälle. 2018 waren noch 40 Tote zu beklagen. „Der deutliche Rückgang bei den schwersten aller Unfallfolgen stimmt mich zuversichtlich. Dennoch heißt die aktuelle Zahl für uns, in der Verkehrssicherheit aktiv zu bleiben“, teilte Polizeidirektor Karsten Schiewe, der die Dienstgeschäfte des Leiters der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel wahrnimmt, am Wochenende mit.

Mehr getötete Senioren

Allein 15 der 35 Todesfälle sind auf Drängeln und zu schnelles Fahren zurückzuführen. Für 2020 kündigte der Polizeidirektor deshalb einen weiterhin „hohen und flächendeckenden Kontrolldruck“ auf Raser und Drängler an. Bei drei Getöteten war Alkohol im Spiel. Ein Todesfall geht auf einen Vorfahrtsfehler zurück. Auffällig ist die Zahl der getöteten Senioren in Westbrandenburg. Diese stieg von sechs Personen über 65 Jahre in 2018 auf 16 Personen dieser Altersgruppe. Junge Fahrer dagegen haben weniger Unfälle verursacht. Dabei gab es weniger Verletzte und keine getötete Person.

Die Autobahnen in der Polizeidirektion West gehören zu den Unfallschwerpunkten. Quelle: MAZ

Kinder bis 14 Jahre waren im vergangenen Jahr nicht unter den Todesopfern. Dafür stieg die Zahl der verletzten Kinder von 363 auf 378 an. Bei den Radfahrern gab es rund 1100 Verletzte und sechs Tote. Fast die Hälfte aller Unfälle wurde durch Radfahrer selbst verursacht. An die Adresse der Fahrradfahrer appellierte Polizeidirektor Schiewe: „Auch für Fahrradfahrer gibt es vorgeschriebene Fahrtrichtungen auf den vorhandenen Radwegen. Auf deren Einhaltung verlassen sich die Autofahrer.“

Weniger Unfälle auf Autobahnen

Um fast 20 Prozent sind die Verkehrsunfälle auf den Autobahnen (195 Kilometer) in der Polizeidirektion West zurückgegangen. Die Zahl der Toten sank von neun auf drei Personen in 2019. „Wir werden in diesem Jahr besonders bei Geschwindigkeits- und Abstandsverstößen sehr genau hinschauen“, kündigte Gerald Selinger, Leiter der Verkehrspolizei der Polizeidirektion West, an.

Havelland gegen den Trend

Insgesamt sank die Zahl der Verkehrsunfälle um 659 von 26 051 auf 25 392. Die Zahl der Verletzten sank leicht auf 3 043. Gegen den Trend stiegen die Unfallzahlen in der Polizeiinspektion Havelland von 4 401 um 290 Unfälle auf 4691.

Die Polizeidirektion West ist zuständig für die Städte Potsdam und Brandenburg/Havel sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming. Die Autobahnpolizei der PD West ist für 195 Autobahnkilometer auf den Autobahnen A 2, A 9, A 10 und A 115 zuständig.

Von Frank Bürstenbinder