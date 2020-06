5 G-Standard auch im Havelland

Havelland

Der Landkreis Havelland profitiert von der 5G-Initiative der Telekom in Deutschland. „In Brieselang, Dallgow-Döberitz, Falkensee, Nauen, Premnitz, Rathenow, Rhinow, Schönwalde-Glien und Wustermark wurden Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet“, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones würden partizipieren, „denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt das Handy je nach Bedarf“, so von Wagner Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS würden weiterhin bedient.

Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang. Der Landkreis Havelland nehme von Beginn an teil an dieser Entwicklung und habe damit einen digitalen Standortvorteil, so der Telekom-Sprecher. Ab sofort könnten über 16 Millionen Menschen in mehr als 1000 Städten und Gemeinde in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen.

