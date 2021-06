66 Teilnehmer bei Auftakt von Sielmanns Heidelauf

Havelland

Am Samstag pünktlich um 8 Uhr gab es den Auftakt zum 12. Sielmanns Heidelauf. Da während der Planungsphase nicht abzusehen war, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, findet er in diesem Jahr virtuell statt. Obwohl die Rahmenbedingungen nicht die besten waren, haben sich dennoch weit über 300 Läufer nicht davon abschrecken lassen und hatten sich unter www.sielmanns-heidelauf.de angemeldet. Vom 19. Juni bis zum 7. August besteht jetzt die Gelegenheit, die registrierte Strecke zu absolvieren.

Start an hitzigem Sonnabend

Trotz der enormen Hitze und Trockenheit sind 66 Läufer schon am ersten Tag an den Start gegangen. Zusammen mit Peter Weiß und Thomas Peters vom Organisationsteam des SV Dallgow 47 e.V. und über den gesamten Vormittag verteilt, haben sie sich bei über 30 Grad im Schatten der Herausforderung gestellt und sind eine der angebotenen Strecken (5, 10 und 22 km) gelaufen. Es war eine regelrechte Hitzeschlacht, aber am Ende ist alles gut gegangen. Zur Belohnung gab es im Anschluss eines der beliebten Heidelauf-Teilnehmershirts.

Teil des Havelland-Cups

Da der Lauf Teil der Havellandcup-Laufserie ist, können die Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder ihre Teilnahme dort anrechnen lassen.

Der 13. Sielmanns Heidelauf soll am 18. Juni 2022 wieder wie gewohnt stattfinden.

Von MAZonline