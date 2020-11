77 neue Coronafälle im Havelland

Havelland

In Sachen Corona ist im Havelland noch keine Entspannung in Sicht. Am Wochenende wurden vom Gesundheitsamt 77 neue Infektionen gemeldet –52 am Samstag und 25 am Sonntag. Damit haben sich im Kreis in den vergangenen sieben Tagen 116 von 100000 Einwohnern nachweislich mit dem Virus infiziert.

Seit Beginn der Pandemie im März haben sich im Havelland 923 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Mittlerweile sind rund 650 davon wieder genesen. An den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind bislang zehn Personen.

Havelland im Landesschnitt

Mit dem Wert von 116 bei der so genannten 7-Tages-Inzidenz liegt der Landkreis genau im Landesdurchschnitt (116,2). Den höchsten Wert gibt es momentan im Kreis Spree-Neiße (246), gefolgt vom Kreis Oberspreewald-Lausitz (205) und der Stadt Cottbus (194). Die wenigsten Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100000 Einwohner wurden in der Prignitz (43,3) und in Potsdam-Mittelmark registriert.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit März im Land Brandenburg liegt bei 16639. An den Folgen der Infektion verstorben sind in der Mark 302 Menschen.

Die Situation in den Havelland Kliniken mit ihren Standorten in Nauen und Rathenow ist angespannt. In den letzten Wochen wurden nach Auskunft der Krankenhaus-Leitung durchschnittlich 17 infizierte Patienten versorgt. Auch die Zahl der beatmeten Patienten sei in dieser Phase angestiegen. Am Freitag wurden aktuell 13 Covid-Fälle klinisch behandelt, von denen vier beatmet wurden.

Von Markus Kniebeler