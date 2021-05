Oranienburg/Velten/Hennigsdorf

Firmen und Unternehmen aus Velten und Hennigsdorf fühlen sich ausgebremst: Grund ist die ungünstige Taktung vom 807er Bus. Nur werktags stündlich fährt er von Velten nach Hennigsdorf. Und das nur zwischen 4.34 Uhr und 17.58 Uhr. Wer später Feierabend hat oder am Wochenende arbeitet, muss sehen, wie er nach Hause oder zur Arbeit kommt. Mit einer Unterschriftenaktion haben jetzt 35 Firmen und Unternehmen auf die Misere aufmerksam gemacht. Die Forderung: Der Bus muss wenigstens rund um den Schichtwechsel morgens, mittags und abends halbstündlich fahren – und auch am Wochenende.

35 Gewerbetreibende an der Strecke fordern die engere Taktung

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner übergab am 25. Mai 2021 die Unterschriftenliste an die Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft (OHBV). Auch Landrat Ludger Weskamp (SPD) war vor Ort.

„17 Firmen aus Velten und 18 Unternehmen aus Hennigsdorf haben unterschrieben“, sagt Ines Hübner. Gesammelt wurden die Unterschriften in den letzten vier Wochen. Grund ist, dass kommenden Donnerstag erneut der Nahverkehrsbeirat OHV tagen soll. Das Mobilitätskonzept samt Nahverkehrsplan des Landkreises steht in der Weiterverhandlung.

Auch der Logistikdienstleister Rhenus AG mit Sitz an der Berliner Straße liegt an der Bus-Strecke samt 19 Haltepunkten. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Standort in Velten weiter entwickeln zu können, müssen wir in Schichten arbeiten, auch sonnabends. Das Problem ist, dass wir unsere Mitarbeiter ohne Auto nicht passend zum Standort bekommen“, sagt Niederlassungsleiter Sven Weichbrodt (44). Rund 200 Mitarbeiter habe das Unternehmen in Velten – Tendenz steigend. „Der Markt ist da, aber nicht die Verfügbarkeit der Anbindung.“ Man brauche nach 23 Uhr keinen großen, modernen Bus, sondern generell die Möglichkeit der Beförderung.

Kundenfreundlichere Öffis stärken auch die Region

Die Taktverdichtung liege Ines Hübner besonders am Herzen, weil der 807er mit den kräftigsten Wirtschaftsstandort in Oberhavel anfahre. Mobilität und Digitalisierung seien die Rahmenbedingungen für die Region, Fachkräfte in allen Bereichen zu gewinnen – vom Ingenieur, Handwerker bis zum Azubi.

Da seit Jahren der Forderung nach einer engeren Taktung nicht nachgekommen worden war, habe man in Erwägung gezogen, ein, von den Kommunen betriebenes Busshuttle in die Spur zu schicken. Es könne parallel zum 807er Bus fahren. Allerdings sei dies rechtlich problematisch und letztendlich auch unwirtschaftlich. Susanne Zamecki von der Veltener Stabsstelle für Kommunikation und Wirtschaft: „Die an der Buslinie liegenden Firmen und Unternehmen sind die Verkehrsanbindung betreffend so in der Not, dass sie sich an den Kosten einer engeren Taktung beteiligen würden.“

Nahverkehrsbeirat OHV tagt erneut am 27. Mai 2021

OHBV-Geschäftsführer Andreas Ernst weiß um den Wunsch einer engeren Taktung vom 807er. Er verwies darauf, dass auch andere Städte wie Hohen Neuendorf den öffentlichen Nahverkehr betreffend „Begehrlichkeiten“ hätten. „Letztendlich muss der Kreistag darüber über jeden Fahrplankilometer befinden, den er mehr fahren kann.“ Laut aktuellen Zahlen gehe man davon aus, dass Corona bedingt rund 20 Prozent weniger Fahrgäste die „Öffis“ nutzen.

Im Umkehrschluss bedeute das auch weniger Einnahmen. Darüber hinaus seien noch weitere Investionen zu stemmen, wie alle Busse barrierefrei zugänglich zu machen und umweltfreundlich umzurüsten. Holger Winter, Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft, räumt ein, dass die rund 100 Busfahrer auf 93 Fahrzeugen bei diversen engeren Taktungswünschen anderer Städte Verstärkung bekämen müssten. Die engere Taktung allein des 807er Busses sei mit langfristiger Planung aber möglich.

250 000 Euro pro Jahr zusätzlich würde die engere Taktung kosten

Und was sagt der Landrat? „Unser gemeinsames Verständnis ist, dass wir den öffentlichen Nahverkehr in OHV ausbauen müssen, um auch Unternehmen in Gewerbegebieten zu unterstützen, Arbeitskräfte zu gewinnen. Am Ende des Tages entscheidet der Kreistag, welche Projekte aufgenommen werden und wie viel Geld wir für den ÖPNV zur Verfügung stellen wollen und können.“ Eine Verdichtung allein des 807er Busses würde rund 250 000 Euro pro Jahr zusätzlich kosten. Am 8. 12. 2021 soll feststehen, wie der Nahverkehrsplan 2022 aussehen wird.

Von Jeannette Hix