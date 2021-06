83.000 Euro: So wollen die Premnitzer dieses Geld für Senioren ausgeben

Premnitz

Die Broschüre, die den Premnitzer Stadtverordneten an die Hand gegeben wurde, könnte auf einen einzigen Satz heruntergebrochen werden: „Premnitz wird älter“. Gemeint sind die Einwohner. Die Fachstelle für Altern und Pflege im Quartier hat auf 19 Seiten Zahlen und Fakten zur Altersstruktur der Premnitzer aufgelistet und gibt zudem Hinweise darüber, welche Personengruppen Hilfe in Anspruch nehmen müssen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderes Fazit, das Leserinnen und Leser des Berichtes erkennen ist, dass die Gruppe der 15- bis 65jährigen um etwa fünf bis zehn Prozent sinkt. Damit ist der Anteil der Menschen, die im Berufsleben stehen, noch relativ hoch und auch stabil. Wenn die Berechnungen stimmen – mit Vorhersagen muss man grundsätzlich vorsichtig sein – verändert sich der Anteil der unter 15 Jahre alten Premnitzer nur unbedeutend. Die Zahlen werden bis zum Jahr 2030 hoch gerechnet. Premnitz ist also eine Stadt, in der es viele Senioren gibt – sie bestimmen das Bild aber nicht alleine. Noch eines kommt hinzu. In Premnitz leben sehr viele alte Einwohner und Hochbetagte in den eigenen vier Wänden und werden von Angehörigen versorgt.

DWohngruppen für Demenz-Kranke gibt es auch in der Region Westhavelland. Quelle: privat

Um die ältere Bevölkerung besser versorgen zu können, darf die Stadtverwaltung auf Geld aus dem „Pakt für Pflege“ des Landes Brandenburg zurückgreifen. „Es werden aus Landesmitteln jährlich neun Millionen Euro bereitgestellt“, weiß der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling. Mit der Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ erhalten die Gemeinden unmittelbare Landeszuwendungen für Projekte zur Gestaltung von alters- und pflegegerechten Städten und Dörfern.

Einige Ideen

Premnitz könnte nach dieser Förderrichtlinie sowohl in diesem und im kommenden Jahr jeweils 41.200 Euro erhalten. Das Programm soll dazu beitragen die richtigen Schritte zu gehen, um eine alters- und pflegefreundliche Gemeinde zu werden. In die Debatte, die das Geld in Premnitz am besten verwendet wird, möchte Ralf Tebling den Seniorenbeirat der Stadt unbedingt einbeziehen. „Es gibt einige Vorschläge, wie wir die Summe passgenau einsetzen. Dazu gehört auch ein Einkaufsservice mit der AFP GmbH“, sagte der Bürgermeister.

Zudem solle die Zahl der Stunden für die Mitarbeiterin in der Sozialen Anlaufstelle aufgestockt werden – auf 32 Stunden in der Woche. Schließlich wird über einen Shuttlebus nachgedacht, der ältere Premnitzer Bürger in die Stadt fahren kann, wenn sie dort etwas zu erledigen haben.

Hochbetagte brauchen Zuneigung. Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Soziale Anlaufstelle der Stadt Premnitz wird durch zwei Wohnungsbauunternehmen, die Stadtwerke und Stadt finanziert. Die Anlaufstelle arbeitet eng mit einer Schuldnerberatung in Rathenow zusammen. Von 780 Anliegen im Jahr 2020 befassten sich viele auch mit Anträgen an Pflegekassen, Projekte zur Wohnumfeldverbesserung, Pflegegrade und Grundsicherung. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Themen.

Ralf Tebling betonte vor den Stadtverordneten, dass bei der Verteilung der Beträge aus dem Pakt für Pflege noch nichts endgültig entschieden sei. „Ideen sind uns jederzeit willkommen.“

Es zählt die Tat

Aus der Broschüre geht hervor, dass ein Großteil der Premnitzer Senioren Pflegegeld, Kombinationsleistungen und Sachleistungen in Anspruch nimmt. Der Anteil der Personen, die in vollstationärer Pflege sind verändert sich bis 2030 nur gering und ist niedrig.

Eine Grafik in der Broschüre gibt Auskunft über die Zahl der Demenzerkrankungen in der Zeitspanne von 2017 bis 2030. Derzeit sind es etwa 430, bis 2030 könnten es 490 werden. Der Anteil der Demenzkranken an der Gesamtbevölkerung ist mit 4,7 Prozent insgesamt höher, als der Anteil im Landkreis oder im Land.

In Premnitz will man die Bewertung der vielen Daten nicht in den Vordergrund stellen. Es gibt Landeszuschüsse, um Senioren in der Stadt das Leben leichter zu machen. Das Geld wird abgerufen und dann zählt die gute Tat.

Von Joachim Wilisch