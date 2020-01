Kreistag beschließt: 93.000 Euro mehr für Radwege

Havelland

Für den Ausbau von Radwegen entlang der havelländischen Kreisstraßen stehen zusätzlich 93 000 Euro zur Verfügung. Insgesamt umfängt das Produkt 54201 im Haushalt des Landkreises nun 193 000 Euro. Betitelt ist es mit Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen.

Unterschiedliche Gruppen

In der Sitzung des Kreistages, zu der die Abgeordneten den Haushaltsplan verabschieden mussten, gab es viele Änderungswünsche der Fraktionen und es bildeten sich zu den einzelnen Änderungsanträgen sehr unterschiedliche Mehrheitsgruppen. Hier hatten die Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen, die SPD sowie die Fraktion Die Linke/Die Partei die initiative ergriffen.

Viel mehr Geld

Mit dem Betrag, der aufgestockt wurde, sollen insbesondere Radwege in den Fokus genommen werden. Allerdings würde im Landkreis viel mehr Geld benötigt, um die Radwege an Kreisstraßen auszubauen. Dazu hatte sich Landrat Roger Lewandowski eine Prioritätenliste anfertigen lassen. Denn die Wunschliste aus den Gemeinden war lang – zu lang.

Die Finanzdezernentin und Erste Kreisbeigeordnete Elke Nermerich Quelle: Joachim Wilisch

Die Kreisfinanzdezernentin und Erste Kreisbeigeordnete Elke Nermerich ( SPD) sprach im Herbst 2019 noch von einem ersten Finanzbedarf in Höhe von 280 000 Euro. Es sei wichtig, einen Einstieg in den Radwegebau an Kreisstraßen zu finden.

Genau verteilt

Die Prioritätenliste ist akribisch aufgeteilt. Zunächst sind es vier Projekte, die im Havelland zunächst realisiert werden sollen. Ob dafür das Geld, das im Haushalt verortet ist, reichen wird, ist nicht sicher. Auf jeden Fall wird die Verbindung von Zachow nach Tremmen, entlang der Kreisstraße HVL 7, ausgebaut. Dieses Vorhaben ist auch in der Planung und Vorbereitung vorangeschritten.

Rang 1 ist nicht besetzt

Der Radweg an der HVL 7 steht mit der Priorität 2 in der Liste. Diese Kategorie wird vom Kreis mit einer „mittleren Ausbaunotwendigkeit“ belegt. Die Kategorie „hohe Ausbaunotwendigkeit“ hat kein einziger Vorschlag auf der Liste bekommen – insgesamt sind es 51 Wünsche und Vorschläge aus den Gemeinden, Städten und Ämtern des Havellandes.

Von Zachow nach Tremmen

Von den Radwegen in der Priorität 2 hat die Verbindung Zachow-Tremmen in der Punktebewertung am höchsten abgeschnitten – gefolgt von einem Radweg von Brieselang zur Landesstraße 161 (HVL 3), einem Abschnitt von Semlin über Lötze zur Bundesstraße 102 und dem Abschnitt vom Havelland-Radweg nach Paulinenaue.

Viele Radwege sind in schlechtem Zustand. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die vier Projekte mit Priorität 2 haben insgesamt eine Länge von 13,5 Kilometern. Für einen Kilometer Radweg in Asphaltbauweise bei einer Breite von 2,50 Metern musste man im Jahr 2018 etwa 225 000 Euro bezahlen. Dazu kommen Beträge für Grunderwerb, Vermessungsarbeiten, Ersatzpflanzung und eventuell Archäologie. Die Rechnung ist einfach: bei 13,5 Kilometern Radweg, der Priorität 2 müsste der Kreis mit Gesamtkosten von 3,7 Millionen Euro rechnen – verteilt auf fünf Jahre.

Noch mal 13 Millionen

In der Kategorie 3 – „geringe Ausbaunotwendigkeit“ – befinden sich 16 Vorhaben. Insgesamt machen sie eine Länge von rund 49 Kilometern aus. Verteilt über fünf Jahre müssten hier etwa 13 Millionen Euro eingeplant werden. 26 Projekte sind „ohne Priorität“.

Lange Wartezeit

Das hatte bei den Amtsdirektoren und Bürgermeistern für Ernüchterung gesorgt. „Wenn ich mir die Prioritätenliste ansehe und davon ausgehe, dass der Kreis zunächst das eine Radwegprojekt zwischen Zachow und Tremmen stemmt, dann sind Radwege aus dem Amtsbereich Nennhausen frühestens im Jahr 2030 dran“, sagte die Nennhausener Amtsdirektorin bei einer Sitzung der Gemeindevertretung Märkisch Luch im vergangenen Jahr.

Ohne Vorrang

Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, ist ebenfalls stark an Radwegen interessiert. Während aber einige Vorhaben aus Nennhausen immerhin noch mit Priorität 3 bewertet wurden, liegen die vier Vorschläge aus dem Milower Land (Nitzahn-Möthlitz, Möthlitz-Bahnitz, Vieritz-Zollchow und Zollchow-Landesstraße 97) mit jeweils zehn Bewertungspunkten in der Kategorie „ohne Priorität“.

Bis der Radweg an der L 963 gebaut ist, vergeht noch einige Zeit. Quelle: Bernd Geske

In Premnitz bemüht man sich derzeit um den Ausbau des Radweges entlang der Verbindungsstraße nach Milow – das ist eine Landesstraße. Dementsprechend sind hier andere Geldquellen anzuzapfen, denn der Kreishaushalt muss dafür nicht herhalten. Das für die Vorplanung und entsprechende Verfahren zum Ausbau der Landesstraße nun mehr Zeit benötigt wird, ist auch mit dem Radweg nicht so schnell zu rechnen. Für die Prioritätenliste der Kreisstraßen wurden keine Projekte angemeldet. Insgesamt sieben Radwege mit der Priorität 3 gehören zum Amt Rhinow.

Reparaturen nicht vergessen

Auch wenn der Betrag für das Haushaltsjahr 2020 aufgestockt wurde: weit kommen die Planer beim Ausbau nicht, wenn man davon ausgeht, dass auch Reparaturen fällig werden.

Überschüsse verwenden

Finanzdezernentin Elke Nermerich muss nun sehen, wie sie den Mehrbetrag gegenfinanziert. Die Fraktionen, die den Antrag gestellt haben erwarten Überschüsse aus dem Haushaltsvollzug. Das Geld könne dafür verwendet werden.

Von Joachim Wilisch