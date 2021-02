ADAC-Studie: Zu wenige Pendler-Parkplätze und Zugverbindungen im Havelland

Havelland

Jeden Morgen trotz Corona das gleiche Bild: Stau auf der B 5 ab Staaken in Richtung Berlin, überfüllte Regionalbahnen ab Falkensee und Wustermark. Über 22.300 Pendler aus dem Havelland sind Tag aus Tag ein auf dem Weg in die Hauptstadt, davon immer noch die meisten mit dem Auto. „In einer ADAC-Mitgliederbefragung gaben 50 Prozent der Pendler an, dass sie bei einem entsprechenden Park-and-Ride-Angebot stärker vom Auto auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen würden“, sagt Sandra Hass, .ADAC-Pressesprecherin

In einer Untersuchung hat der Mobilitätsclub nun neun Brandenburger Bahnhöfe im Speckgürtel Berlin, davon vier im Havelland, die an verkehrsstrategisch wichtigen Punkten liegen, genau angesehen und diese bewertet. Von den untersuchten Park-and-Ride-Stationen wiesen alle Mängel auf. Bewertet wurden die Anlagen in Wustermark, Dallgow-Döberitz, sowie Finkenkrug und Seegefeld nach den folgenden Kategorien: Anzahl der Stellplätze, öffentliche Zugänglichkeit, Behindertenparkflächen, Beschilderung, ÖPNV-Takt, Sauberkeit und Sicherheit.

Pendlerzuwachs um 28 Prozent

„Aus unserer Sicht ist ein quantitativer und qualitativer Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen an verkehrsrelevanten Plätzen mehr als überfällig“, sagt Volker Krane, Verkehrsvorstand im ADAC Berlin-Brandenburg. Die Pendlerzahlen seien in den vergangenen 20 Jahren um nahezu 60 Prozent gewachsen. Und die Tendenz ist weiter steigend – mit entsprechenden Folgen für das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt Berlins.

Die auch vom ADAC verwendeten Daten stammten von der Bundesanstalt für Arbeit (Pendler- sowie Erwerbstätigenstatistik) sowie vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und ergaben für Rathenow rund 4600 Pendler, Falkensee 5134, Brieselang 3115, Nauen 4554, Dallgow-Döberitz 1536 und Wustermark 3598 Pendler. Aus dem Havelland wuchs die Zahl von 17.443 innerhalb von zehn Jahren auf über 23.000 Pendler (2019) und damit um 28 Prozent.

Mangelhafte Taktung des Nahverkehrs

„Es sollte in den kommenden zwei Jahren mindestens eine Verdoppelung der P&R-Parkplätze erfolgen, ansonsten steuern wir mit Blick auf die anstehenden Großbaustellen auf den Berliner Autobahnen, wie dem Dreieck Funkturm, auf einen Verkehrskollaps zu“, sagt Matthias Regner, Leiter der Sparte Verkehr und Technik des ADAC. Dabei müsste ihm zufolge nicht immer viel Geld in die Hand genommen werden. Die im Havelland untersuchten Standorte in strategisch günstiger Lage und mit guten Rahmenbedingungen könnten auch rasch und effizient um- oder ausgebaut werden.

„Ein Parkplatz, den man nicht findet, ist per se ein schlechter Parkplatz. Auch eine benutzerfreundliche, digitale Informations-Plattform und ein entsprechendes Leitsystem sollten für eine smarte Metropolregion eigentlich selbstverständlich sein“, so ADAC-Verkehrsvorstand Volker Krane. Die Forderung lautet daher: Verdoppelung des Park-and-Ride-Angebots innerhalb von zwei Jahren und Renovierung bestehender, mangelhafter Anlagen nach den Mindestanforderungen.

Bemängelt wurde an einigen Stationen die Taktung des öffentlichen Verkehrs sowie fehlende digitale Informationssysteme über die zu erwartbaren Reisezeit, Routen, Platzverfügbarkeiten in Verbindung mit analoger Beschilderung sowie auch die Sauberkeit. Des Weiteren müssten Autofahrer mit einer Vergünstigung des Angebotes und durch Einbindung von mehr Stationen in die Tarifzone B gelockt werden, so die Forderung des ADAC.

Schwächen und Potentiale

Alle im Havelland untersuchten Standorte fielen durch, weil sie die Maßgabe eines attraktiven 15 bis 20-Takt nicht erfüllten und erhielten die Note mangelhaft. Gelobt dagegen wurde die überdachten Fahrradstellplätze in Dallgow-Döberitz. Folgende Schwächen und Verbesserungen brachte die Untersuchung des ADAC zu Tage:

Bahnhof Finkenkrug: Zug zum Hauptbahnhof Berlin nur alle Stunde, keine Wegweiser an der Haltestelle zur P&R-Anlage, kein WC vorhanden, der Bahnhof wirkt unsicher aufgrund des Wildwuchses drumherum, Kritikpunkt auch: es gibt dort nur 35 offizielle Stellplätze. Fahrzeit ins Berliner Zentrum am Testtag: Auto 48 Minuten, Bahn 47 Minuten. Verbesserungen: Erweiterung der Kapazität, Beleuchtung ausbaufähig.

Bahnhof Dallgow-Döberitz: kein Behindertenparkplatz, kein Winterdienst, schlechte Taktung, kein Wegweiser an der Haltestelle zur P&R-Anlage, nur 112 Stellplätze vom ADAC ermittelt, anstatt der offiziell angegebenen 149 vom Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB). Fahrzeit am Testtag: 47 Minuten Zug, 48 mit dem Auto. die Beleuchtung ist ausbaufähig, eine Erweiterung der Kapazität ist möglich. Als Stärken wurden die überdachten Fahrradstellplätze aufgeführt.

Bahnhof Wustermark: Defekter Aufzug am Testtag, schlechte Taktung nach Berlin Hbf., keine Wegweiser an der Haltestelle zur P&R-Anlage, kein WC, vom VBB angegeben 152 Stellplätze, vom ADAC nur 65 ermittelt. Vorschlag: Die Anlage könnte schnell erweitert werden – mehr Sauberkeit und bessere Beleuchtung seien gefordert.

Bahnhof Seegefeld: Bisher nicht genutzt, wurde als potenzielle P&R-Anlage ausgemacht, gute Lage am Straßennetz und dem Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs, große Kapazitätsmöglichkeiten, große Flächenverfügbarkeit, Potenzial für ein Parkhaus. Die Schwäche ist allerdings die Taktung der Züge.

Von Ulrich Hansbuer