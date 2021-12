Falkensee

Inmitten vieler schlechten Nachrichten dieser Tage kommt diese Meldung genau richtig. „Wir werden derzeit mit Liebe, Unterstützung und Spenden von den Menschen aus der Region regelrecht überschüttet“, sagt Christina Gericke vom in Falkensee ansässigen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). „Gerade in dieser Vorweihnachtszeit sehen wir, dass Menschen gerne und aus eigenem Antrieb heraus Gutes tun, sich gerne für die Schwächeren der Gesellschaft einsetzen“, sagt sie.

Die Havelländer würden „enorm viel Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft zeigen, das ist wirklich beeindruckend. Wenn ich mir all die liebevoll verpackten Geschenke anschaue, die sich nach und nach durch die unterschiedlichen Aktionen bei uns sammeln, bekomme ich Gänsehaut“, sagt Gericke ergriffen und findet, dass die „Welle an liebevoller Zuwendung von wildfremden Menschen“ ein starker Gegenpol zu all dem Hass, der Wut und der schlechten Laune sei, die sich aktuell täglich laut in den Nachrichten und auch in Falkensee in lautstarken Demonstrationen und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken zeige würden. „Da zeigt sich doch, wie viel Gutes in uns schlummert – in so vielen von uns.“

Sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen aus der Region unterstützen den ASB in Falkensee zum Weihnachtsfest bei der Erfüllung von Wünschen. Als Privatperson überreichte jüngst die Dallgowerin Nadine Göbelsmann Kino-Gutscheine im Wert von 300 Euro, Kosmetikartikel und weitere Geschenke. „Ich mache das seit vier Jahren, habe in der Vergangenheit schon das Frauenhaus in Rathenow, die Obdachlosenhilfe und die Bahnhofsmission unterstützt“, sagt sie. Im Vorfeld der Übergabe habe sie sich gezielt erkundigt, was vor Ort gebraucht werde und wirklich ankomme. „Spenden wie diese sind enorm hilfreich, da sie nachhaltig sind. Mit den Kinogutscheinen schenken Sie den Kindern eine gute Zeit mit Freunden“, freute sich ASB-Geschäftsführer Robert Grothe über das Engagement.

Die Dallgowerin Nadine Göbelsmann (l.) und ASB-Geschäftsführer Robert Grothe. Quelle: ASB Falkensee

Auch bei der Wunschbaum-Aktion des dm-Drogerie-Marktes in der Dallgower Wilmsstraße kamen insgesamt 56 Geschenkpäckchen zusammen. Sie kommen den Kindern und Jugendlichen, die von den ASB-Erziehungsfachstellen betreut werden, zugute. Marktleiterin Kerkau berichtet von der Freude der Kunden, einem Kind oder Jugendlichen einen Wunsch zu erfüllen. Diese kämen „schon lange, bevor die Aktion startet, auf uns zu und fragen, ob es wieder eine Wunschbaum-Aktion geben wird“. Innerhalb eines Tages sei der Baum dieses Mal so gut wie leer gepflückt worden. „Ein älterer Herr kam ganz enttäuscht auf mich zu und erklärte, dass er extra 50 Kilometer bis zu uns gefahren sei, um einen der Wünsche zu erfüllen.“

56 Geschenkpäckchen kamen bei der Wunschbaumaktion der dm-Drogerie in der Dallgower Wilmsstraße zusammen. Quelle: ASB Falkensee

Traditionell unterstützt die Interessengemeinschaft Falkensee den ASB mit ihrem Wunschbaum, der trotz erschwerter Bedingungen auch in diesem Jahr im Stadtzentrum errichtet wurde und mit dem 83 Geschenke realisiert werden konnten.

Schüler der 9a vom Lise-Meitner-Gymnasium unterstützten die Interessengemeinschaft Falkensee bei der Wunschbaumaktion in Falkensee. Bei der kamen insgesamt Geschenke zusammen. Quelle: ASB Falkensee

Zahlreiche Spenden packten zudem die Kaufland-Filialen aus Dallgow und Spandau zusammen. Im Havelpark hatten die Mitarbeiter die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus den stationären Wohngruppen sowie dem Familienprojekt ausgehangen. An einem Freitag. „Am Montag war schon mehr als die Hälfte abgenommen“, berichtet Kaufland-Mitarbeiterin Heike Apelt. Hausleiter Marko Maschurek freute sich über „tolle Kunden und Mitarbeiter. Ohne ihr Engagement wäre so etwas gar nicht umsetzbar“. Auf die Wünsche packte die Marktleitung zusätzlich noch jede Menge Geschenke und Süßigkeiten obendrauf.

Die Kaufland-Kunden und Marktleitung aus Dallgow sorgten für einen Riesenberg Spenden. Quelle: ASB Falkensee

Anfang dieser Woche übergab auch die Kaufland-Filiale aus Spandau einen großen Einkaufswagen bunt verpackter Geschenke. Die Aktion „Wunschbaum“ lief hier seit Anfang Dezember. Schnell sei der Baum mit den Wünschen leerer geworden. „Am Ende war kein einziger Wunsch mehr übrig“, berichtet Hausleiterin Michaela Logiewa. Ihr Team steuerte unter anderem weitere Spiele bei, die ebenfalls an die stationären Wohngruppen gehen.

Auch im Kaufland-Markt in Berlin-Spandau wurde seit Anfang Dezember gesammelt. Auch hier packte die Marktleitung noch jede Menge Geschenke dazu. Quelle: ASB Falkensee

„Es ist Wahnsinn, die Menschen sind unglaublich großzügig. Jetzt können sich wieder ein paar Kinder mehr auf Weihnachten freuen“, sagt Grothe angesichts all der Unterstützung. „Laut Nebenkostenrichtlinie des Landkreises stehen uns pro Kind 26 Euro für Weihnachtsgeschenke und fünf Euro für einen bunten Teller zur Verfügung“, umreißt er den finanziellen Spielraum für das Weihnachtsfest. „Unser Unternehmen stellt in diesem Jahr zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung.“, fügt er hinzu.

