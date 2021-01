Havelland

Normalerweise erkunden Karin und Jürgen Wiedermann aus Schönwalde die Märkische Landschaft gerne mit dem Auto. „Mein Mann hat eine Gehbeeinträchtigung, daher kommt ein Spaziergang durch die Nachbarschaft selten in Frage“, erzählt die Seniorin. Gerade in der Pandemie ist das Auto für das Ehepaar ein sicheres Fortbewegungsmittel und eine der letzten verbliebenen Möglichkeiten, für Abwechslung im Alltag zu sorgen. Doch weit kommen Jürgen und Karin Wiedermann aktuell nicht. Egal in welche Richtung sie fahren würden: 15 Kilometer hinter der Landkreisgrenze wäre Schluss.

Inzidenz am Freitag bei 214,12

Das legt die derzeit geltende Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg fest. Liegt die 7-Tage-Inzidenz eines Landkreises über 200, tritt der beschränkte Bewegungsradius von 15 Kilometern ab der Landkreisgrenze in Kraft. Am Freitag lag der Inzidenzwert – also die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner – im Havelland bei 214,12 (Stand: 15. Januar 8 Uhr) und damit knapp über der 200er-Marke.

Anzeige

Wer wissen will, wie genau die Grenze des Bewegungsradius verläuft und ob ein bestimmter Ort noch erreichbar ist, kann dies im Detail auf dem Brandenburgviewer – ein Angebot der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg – ganz einfach selbst herausfinden. Die Seite ist unter https://bb-viewer.geobasis-bb.de erreichbar. Unter dem Menüpunkt „15-Kilometer-Grenze“ kann sich jeder den Bewegungsradius für seinen Landkreis anzeigen lassen.

Trotz Einschränkungen haben die Havelländer dennoch einen relativ großen Bewegungsspielraum. In Richtung Osten kann man sogar noch bis zum Brandenburger Tor im Herzen Berlins fahren oder die City West erkunden. Das neu gebaute Stadtschloss ist hingegen schon in weiter Ferne. So können also Bewohner der Stadt Rathenow gut und gerne 80 Kilometer zurücklegen.

Auch Hennigsdorf und Oranienburg, im Nachbarlandkreis Oberhavel, liegen innerhalb des erlaubten Radius und sind für Einwohner aus Falkensee, Nauen und Co. weiter erreichbar.

Neuruppin liegt außerhalb des Radius

Neuruppin, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, liegt hingegen bereits außerhalb des erlaubten Radius, Kyritz genau auf der Grenze. Auch Besuche in Havelberg und Arneburg im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt sind möglich. Nach Stendal kommt man jedoch nicht. Hinter Tangermünde ist Schluss. Ein Ausflug an die Elbe ist aber nach wie vor möglich.

In Richtung Süden sind auch bei eingeschränktem Bewegungsradius die Städte Brandenburg/Havel und Potsdam weiter zu erreichen. Anders als Ziesar und Michendorf, die hinter dieser Grenze liegen.

Seit 8. Januar Inzidenz im Havelland über 200

Der 15-Kilometer-Radius gilt für touristische Ausflüge, Sport und Bewegung im Freien. Weiterhin erlaubt sind notwendige Fahrten, etwa zur Arbeit oder zum Arzt. Wird die Regelung beim Überschreiten der 200er-Marke eingeführt, so gilt sie für mindestens fünf Tage. Im Landkreis Havelland liegt der Inzidenz-Wert seit dem 8. Januar wieder über 200, wie der Landkreis am Montag offiziell bekannt gab.

LESEN SIE AUCH: Hinter Grünefeld ist für Berliner Schluss

Grundsätzlich rät die Landesregierung dazu, auf alle nicht dringend notwendigen Kontakte und Aktivitäten im öffentlichen Raum zu verzichten. Die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg gilt bis zum 31. Januar.

Von Danilo Hafer