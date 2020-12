Advent: So schön leuchtet das Havelland

Havelland

Immer wenn das Jahr zur Neige geht, können es viele Menschen kaum erwarten, ihre Häuser, Balkone und Gärten weihnachtlich zu schmücken. Dann blitzt, blinkt und leuchtet es plötzlich überall in Stadt und Land.

Besonders gern wird den Tannenbäumen ein festliches Kleid angelegt und sie somit in Weihnachtsbäume verwandelt. Zur Zeit der Wintersonnenwende holten sich die Leute einst allerlei grüne Zweige ins Haus. Sie sollten als Zeichen des Lebens dienen und versprachen Schutz und Fruchtbarkeit.

Zum ersten Mal erwähnt wird ein geschmückter Baum im Zusammenhang mit einer Bäckerzunft Freiburgs im Jahr 1419. Erst sehr viel später entwickelte sich der Brauch, den Weihnachtsbaum mit Kerzen zu schmücken. Von Lichterbäumen ist erstmals ab dem Jahr 1730 die Rede.

Heute können sich die meisten Menschen ein Weihnachtsfest ohne Kerzen oder allerlei bunte Lichter und beleuchtete Figuren gar nicht mehr vorstellen. In so gut wie allen Gemeinden des Kreises Havelland gibt es in der Öffentlichkeit einen Baum, der zur Freude der Menschen weihnachtlich geschmückt wird. Und viele Einwohnerinnen und Einwohner verwandeln ihre Häuser und Grundstücke in bunte Weihnachtswelten. Deshalb ist es für zahlreiche Familien zur Tradition geworden, in der Adventszeit einen Beleuchtungsspaziergang zu machen und sich an der Farbenpracht zu erfreuen.

Von Bert Wittke