De Havelländischen Musikfestspiele beginnen ihre Adventszeit in Kleßen und in Groß-Behnitz. Das teilt Pressesprecherin Sukrije Idrizi am Montag mit. Am Sonnabend, dem 4. Dezember, wird das junge Blasquintett „JuVentus“ in der Kirche Kleßen gastieren. Am Sonntag, 5. Dezember, wird der 2. Advent mit der German Trombone Vibration auf dem Landgut Stober eingeläutet.

Am 4. Dezember wird erstmalig das Quintett „Juventus Berlin“ im Rahmen der Havelländischen Musikfestspiele in der Kirche Kleßen den zweiten Advent konzertieren.

Stimmungsvoller Konzertnachmittag in Kirche

Die Havelländischen Musikfestspiele laden zu einem stimmungsvollen Konzertnachmittag in die Kirche ein. Das Bläserquintett, bestehend aus fünf jungen Musikern, begleitet an diesem Nachmittag die Gäste mit teils außergewöhnlichen Klängen in die Advents- und Weihnachtszeit.

Das Bläserquintett „Juventus Berlin“. Quelle: promo

Das Bläserquintett wurde im Sommer gegründet. Die Instrumentalisten Jona Mehlitz (Flöte), Leonid Surkov (Oboe), Jan-Lukas Willms (Klarinette), Martin Lab (Horn) und Sebastian Adrion (Fagott) lernten sich im Rahmen ihres Musikstudiums an der Universität der Künste Berlin kennen. Seit November sind die fünf Musiker Stipendiaten des Vereins „Yehudi Menuhin Live Music Now“. Es werden das Bläserquintett g-Moll von Paul Taffanel sowie auch die „Sechs Bagatellen“ von György Ligeti und Divertimenti von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör gebracht.

Die beste Zeit für Swing

Am Tag darauf geht es dann nach Groß Behnitz auf das Landgut Stober. Zu Gast sind die Musiker der German Trombone Vibration mit charmantem Swing in die Weihnachtszeit: Swinging Christmas mit German Trombone Vibration. Die Weihnachtszeit ist bekanntermaßen die beste Zeit für Swing.

In diesem Weihnachtsprogramm werden die erfolgreichsten Klassiker des Ensembles mit Liedern aus der Weihnachtszeit und Tanzmusik der 40er und 50er Jahre abgerundet.

Charmante Musiker

German Trombone Vibration - das ist ein freches, außergewöhnlich besetztes Ensemble aus Berlin. Die fünf Musiker sind die wohl charmanteste Taschenbigband Deutschlands. Mal nobel zurückhaltend, mal freimütig und fetzig interpretiert, schaffen sie es immer wieder, ihr Publikum mit Charme und ihrem authentischen Humor ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Eintritt im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 24 Euro. Kartenbestellung unter 033237/85 96-3.

